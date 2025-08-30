Bu məlhəmlə yaralarınız sağalacaq
Bəzən bilinən, bəzən isə bilinməyən səbəbdən bədəndə yaralar əmələ gəlir. Və ya yıxılırıq, əlimizi bıçaq kəsir. Bəzi hallarda isə yaralar gec sağalır, xoşagəlməz görüntü yaradır.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, mütəxəssislər yaranı sağaltmaq üçün kefirdən istifadəni məsləhət görür. Bu zaman həm yara tez sağalacaq, həm də izi qalmayacaq.
Bəs, onu necə istifadə etmək olar?
1 xörək qaşığı qovun tumuna 0,5 stəkan su töküb, 5 dəqiqə qaynadın. Soyuduqdan sonra sudan ½ stəkan götürüb, 1 stəkan kefirlə qarışdırın. Məlhəmə 1 çay qaşığı portağal və ya limon şirəsi əlavə etmək olar. Yaraları bu suya batırılmış pambıqla silin. Eyni zamanda ayaqları tez-tez şişənlər bu məlhəmdən gündə üç dəfə içsin.
Bədənin zədələnmiş yerinə kefirlə kompres qoymaq yaranı tez sağaldır. O, ləkə əmələ gəlməsinin qarşısını alıb, qan yığılmasına imkan verməyəcək.
