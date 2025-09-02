Alkoqolun qaraciyərə zərəri açıqlandı
Kaliforniya Universiteti, San Dieqo Tibb Məktəbinin alimləri alkoqolla əlaqəli qaraciyər xəstəliyinin (ALD) yaranma mexanizmini açıqlayıblar. Yeni araşdırmaya görə, xroniki alkoqol istifadəsi bağırsaqda bakteriyaların nəzarətdə qalmasına kömək edən əsas hüceyrə siqnal zülalının, muskarinik asetilkolin reseptor M4-ün (mAChR4) istehsalını azaldır.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bu zülalın azalması nəticəsində bağırsaqda qoruyucu strukturlar - goblet hüceyrəsi ilə əlaqəli antigen keçidləri (GAP-lar) əmələ gələ bilmir. Nəticədə bağırsaqdakı zərərli bakteriyalar daha asanlıqla qaraciyərə keçərək, spirtin səbəb olduğu zədələnməni gücləndirir. Tədqiqatçılar göstəriblər ki, mAChR4-ün funksiyasını bərpa etmək, ya kimyəvi aktivləşdirməklə, ya da əlaqəli siqnal yollarını hədəfləməklə GAP-ların əmələ gəlməsinə imkan yaradır və qaraciyərin alkoqola qarşı müqavimətini artırır. Maraqlıdır ki, mAChR4 yalnız bağırsaqda deyil, həm də öyrənmə, vərdiş formalaşdırma və asılılıqla bağlı beyin mexanizmlərində mühüm rol oynayır. Alimlər bildirirlər ki, hazırda şizofreniya üçün klinik sınaqlarda olan mAChR4-ü hədəfləyən dərmanlar gələcəkdə həm ALD, həm də alkoqol istifadəsi pozğunluğunun (AUD) müalicəsi üçün uyğunlaşdırıla bilər.
Professor Kristina Lorente, professor Maykl Karin və MD Bernd Şnabl tərəfindən aparılmış araşdırma "Nature" jurnalında dərc olunub.
