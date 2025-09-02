Bu pendir növləri KÖKƏLDİR
Pendir səhər yeməyinin ayrılmaz parçasıdır.
Bəs görəsən, hər gün pendir yemək orqanizmə necə təsir göstərə bilər?
Zülal baxımından zəngindir
Pendir bütün vacib amin turşularını özündə birləşdirən tam dəyərli kazein zülalını mənbəyidir. Orqanizm bu amin turşularını özü istehsal edə bilmədiyi üçün pendir bu baxımdan əhəmiyyətli sayılır. Beynəlxalq Süd Genom Konsorsiumunun (IMGC) məlumatına görə, pendir gündəlik zülal ehtiyacını qarşılamağa kömək edə bilər. 28 qramlıq porsiyada zülal miqdarı parmesan - 10 q, isveçrə pendiri - 7,7 q, çeddar - 6,5 q, mozzarellada isə 6,3 qramdır.
Sümüklərin sağlamlığına dəstək olur
Milli Sağlamlıq İnstitutunun məlumatına görə, böyüklər gündə orta hesabla 1000 mq kalsium qəbul etməlidir. Kalsium güclü sümüklər üçün zəruri mineraldır.
Pendir, digər süd məhsulları kimi, kalsium mənbəyi ola bilər. Sərt pendirlər yumşaq pendirlərə nisbətən daha çox kalsium ehtiva edir. Məsələn, parmesan - 260 mq, çeddar - 200 mq, isveçrə pendiri - 252 mq
Bağırsaq sağlamlığını yaxşılaşdırır
Bəzi pendir növləri bağırsaq mikrobiomunu gücləndirə bilər. Çünki probiyotiklər həzm üçün faydalı bakteriyalarla zəngindir.
Adətən pasterizasiya olunmamış (istiliklə işlənməmiş) uzunmüddətli saxlanılan pendirlər probiyotik baxımından daha zəngin olur. Bunlara daxildir, isveçrə pendiri, qauda, çeddar
Yüksək qan təzyiqi riskini artıra bilər
Pendir bəzi hallarda yüksək təzyiq üçün əlverişli seçim olmaya bilər, çünki onun tərkibində çoxlu miqdarda duz (natrium) ola bilər.
Duz miqdarı pendirin növündən asılı olaraq dəyişir. Ən az duz olan pendirlər bunlardır: İsveçrə pendiri, mozzarella, ricotta və keçi pendiri.
Çəki artımına səbəb ola bilər
Pendir vitaminlər, minerallar və zülalla yanaşı, yüksək kaloriyə də malik ola bilər. Adətən sərt pendirlər yumşaqlardan daha çox kalori daşıyır.
Məsələn, 28 qram pendirdə 110-dan çox kalori ola bilər. Buna görə də gündəlik istehlak zamanı miqdara diqqət etmək vacibdir.
Sağlam pendir seçmək üçün məsləhətlər
Pendir düzgün seçildikdə sağlam gündəlik rasionun bir hissəsi ola bilər. Bunun üçün almazdan öncə tərkibinə baxın, xüsusən natrium, yağ və kalori miqdarına diqqət edin. Az yağlı və az duzlu növlərə üstünlük verin və həddi aşmayın. Tez-tez pendir yeyirsinizsə, porsiyanın ölçüsünü azaldın. Uzunmüddətli saxlanılan və ya rəndələnmiş pendirlər az miqdarda daha güclü dad verir. Qidalanmada balansı qoruyun. Kifayət qədər tərəvəz, tam taxıllar, meyvə və sağlam yağlarla rasionu tamamlayın.
