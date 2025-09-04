Evdə hazırlanan kolbasalarda bu infeksiya ola bilər - Açıqlama
Ev şəraitində hazırlanmış konserv və kolbasalardan botulizm infeksiyasına yoluxmaq mümkündür.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə gazeta.ru-ya açıqlamasında infeksionist Olqa Stolyarova söyləyib.
Həkim bildirir ki, botulizmin qarşısını almaq üçün beş əsas qaydaya riayət etmək lazımdır:
Əlləri tez-tez yuyun, məhsulları və bütün mətbəx səthlərini dezinfeksiya edin, mətbəxə həşəratlar və gəmiricilərin daxil olmasının qarşısını alın.
Xam və bişmiş məhsulları ayrı saxlayın, müxtəlif qidalar üçün ayrıca qab-qacaq istifadə edin.
Məhsulları yaxşı bişirin və ya buxarlayın; sup və yeməkləri qaynadın, çünki botulotoksin və bakteriyalar 10-25 dəqiqə qaynadıqda məhv olur.
Hazırlanmış yeməyi otaq temperaturunda 2 saatdan çox saxlamayın.
Təhlükəsiz su və qida məhsullarından istifadə edin: qaynadılmış su, meyvə və tərəvəzləri yaxşı yuyun və qaynadın, müddəti keçmiş məhsullardan istifadə etməyin.
Stolyarova qeyd edib ki, botulizmin ən təhlükəli cəhəti odur ki, onu məhsuldan görmək mümkün deyil. Yəni, qab şişmir, dad, qoxu və görünüş dəyişmir.
