Belə yeməklərdən 4 saat sonra damarlar tıxanır - Diqqət!
Doymuş yağlarla zəngin qidaların qəbulu beyin damarlarının funksiyasını poza bilər.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə "ScienceAlert" nəşrində yayımlanan məqalədə məlumat verilib.
Araşdırmalar göstərir ki, doymuş yağlarla zəngin bir yemək belə beyin damarlarının qanla təminatını poza bilər. Bu vəziyyət, insult və ya demans kimi xəstəliklərin riskini artırır.
Doymuş yağlar qida qəbulunda enerji mənbəyi olmaqla yanaşı, vitaminlərin daşınması və orqanların qorunması kimi funksiyaları da yerinə yetirir. Lakin bu yağların təsiri bədənin müxtəlif hissələrində fərqli ola bilər. Məsələn, doymuş yağlarla zəngin yemək ürək damarları və beyinlə əlaqəli qan damarlarının funksiyasını poza bilər. Beyin məhdud enerji ehtiyatlarına sahib olduğu üçün normal funksiyasını davam etdirmək üçün davamlı olaraq oksigen və qlükoza təmin edən qan axınına güvənir. Beyin damarlarının funksiyasının pozulması, beyin qan axınının sabitliyini təmin edən "dinamik beyin özünə tənzimləmə" prosesini poza bilər.
Bu, qan təzyiqindəki gündəlik dəyişikliklərə, məsələn, ayağa qalxmaq və ya məşq etmək kimi vəziyyətlərə qarşı beyin damarlarının reaksiyasını zəiflədir. Nəticədə, beyin qan axınının müvəqqəti azalması və ya artması baş verə bilər. Bu vəziyyətin davam etməsi, insult və ya demans kimi xəstəliklərin inkişaf riskini artırır.
Araşdırmalar, doymuş yağlarla zəngin yeməyin qəbul edildikdən təxminən dörd saat sonra qan damarlarının sərtləşərək genişlənmə qabiliyyətini itirdiyini göstərir. Bu da orqanizmdə qan axınının məhdudlaşmasına səbəb olur. Bu vəziyyətin beyin üzərindəki təsiri isə hələ tam olaraq bilinmir və əlavə tədqiqatlara ehtiyac duyulur.
Mütəxəssislər, doymuş yağların qəbulunu məhdudlaşdırmağı və daha sağlam yağ mənbələrinə üstünlük verməyi tövsiyə edirlər. Bu, beyin damarlarının sağlamlığını qorumağa və sinir sisteminin optimal işləməsinə dəstək ola bilər.
Qeyd edək ki, doymuş yağlar əsasən kərə yağı, pendir, yağlı ət, kokos və palma yağı kimi məhsullarda olur və çox miqdarda qəbul edildikdə ürək-damar xəstəlikləri riskini artırır, bəzi hallarda isə beyin damarlarının funksiyasına təsir göstərə bilər. Doymamış yağlar isə zeytun yağı, avokado, qoz-fındıq və balıq yağı kimi mənbələrdən alınır və ürək və damar sağlamlığını qorumağa, xolesterolu tənzimləməyə kömək edir.
