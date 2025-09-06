Ana südünün inanılmaz faydaları tapıldı
Amerikalı tədqiqatçılar müəyyən ediblər ki, ana südü körpələrin immunitetinin formalaşmasında məlum olanlardan daha aktiv rol oynayır. "Science" jurnalında dərc olunan araşdırmaya görə, südün tərkibindəki IgG sinfinə aid anticisimlər (immunoqlobulinlər) yeni doğulmuşların immun sisteminə bağırsaqdakı bakteriyalara və qida antigenlərinə düzgün reaksiya verməyi "öyrədə" bilir.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, siçanlar üzərində aparılan təcrübələr göstərib ki, balalar həyatlarının ilk həftəsində IgG qəbul etdikdə, onların immun sistemi gələcəkdə daha davamlı olur. Belə heyvanlarda anadan ayrıldıqdan sonra bağırsaqda həddindən artıq iltihabi reaksiyalar daha az müşahidə olunur və onlar yeni qida məhsullarını daha yaxşı qəbul edirlər.
Alimlər müəyyən ediblər ki, IgG anticisimləri sadəcə olaraq bağırsaqdakı bakteriyalara bağlanmaqla kifayətlənmir, həm də immun hüceyrələrinin reseptorları ilə, o cümlədən Fc-reseptorları və komplement sisteminin komponentləri ilə qarşılıqlı əlaqədə olur. Bu mexanizm sayəsində anticisimlər limfositlərin fəaliyyətini tənzimləyir və kolitin, eləcə də qida allergiyalarının inkişafının qarşısını alır.
Müəlliflərin fikrincə, ana südü təkcə qida mənbəyi deyil, həm də körpənin immuniteti üçün bir növ "təlimat" rolunu oynayır. Bu, yeni doğulmuşun kəskin şəkildə dəyişən mühitə və ilk aylarında qarşılaşdığı müxtəlif antigenlərə uyğunlaşmasına kömək edir.
