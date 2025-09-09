60% kişi tualetdən sonra əllərini yumur – ALİMLƏRDƏN ŞOK
Kişilər tualetdən istifadə etdikdən sonra əllərini yumurlar.
Day.Az medicina.az-a istinadən xəbər verir ki, London Gigiyena və Tropik Tibb Məktəbinin mütəxəssisləri tədqiqat müddətində texniki xidmət stansiyalarının tualetlərinə yerləşdirilən maye sabunla konteynerləri xüsusi sensorlarla təchiz ediblər.
Ziyarətçilər sabundan istifadə edən kimi sensorlar işə salınıb və qeydiyyat aparıb.
Kişilərin yalnız 30%-i tualetə getdikdən sonra əllərini sabunla yumağın vacibliyinə inanır. Qadınlar arasında bu faiz xeyli yüksəkdir.
Müşahidə zamanı tualetlərə 250 mindən çox insanın girdiyi qeydə alınıb. Məlum olub ki, kişilərin yalnız 30%-nin tualetdən istifadə etdikdən sonra sabuna ehtiyacı var. Ancaq qadınlar arasında bu faiz daha yüksək idi - 60% -dən çox.
Belə ki, tualetin qarşısındakı xüsusi ekranlarda belə mesajlar peyda olub: "Su mikrobları öldürmür, sabun öldürür!", "Çirkli adam olmayın - sabundan istifadə edin!".
Maraqlıdır ki, qadınlar əllərini sabunla yumaq lazım olduğunu xatırladan zənglərə, kişilər isə yuyulmamış əllərin "iyrəncliyi" və "çirkli insanlar" haqqında danışan mesajlara daha yaxşı cavab veriblər.
Belə bir maraqlı fakt da diqqət çəkib. Əgər kimsə yanında dayanan şəxsin əlini sabunla yuduğunu görsə, o, özü də krana əlini uzadır.
Şəxsi nümunə "sabun istifadəçilərinin" sayının 12 faiz artmasına səbəb olub.
