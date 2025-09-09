Boyun ölçünüz xəstəliyinizin xəbərçisidir - Kişilərdə və qadınlarda bu qədər
Alimlər müəyyən ediblər ki, boyun ölçüsü digər orqanizm göstəriciləri ilə birlikdə ürək-damar xəstəlikləri riskinin göstəricisi ola bilər.
Bu barədə Day.Az lent.az-a istinadla xəbər verir.
Boston Universitetinin mütəxəssisləri tərəfindən aparılan araşdırma göstərib ki, kişilərdə boyun çevrəsi 43 sm-dən, qadınlarda isə 36 sm-dən çox olduqda, onlarda qulaqcıqların fibrilasiyası (AFib) inkişaf etmə ehtimalı əhəmiyyətli dərəcədə artır. Bu, ürəyin ən çox rast gəlinən ritm pozuntularından biridir. Belə halda qulaqcıqlar çox sürətli və nizamsız yığılır, nəticədə qan dövranı pozulur, ürək fəaliyyətində nasazlıqlar, yorğunluq yaranır, həmçinin insult və ürək çatışmazlığı riski artır.
Alimlər həmçinin qeyd edirlər ki, qalın boyuna sahib insanlar daha çox obstruktiv yuxu apnesindən əziyyət çəkirlər və bu da birbaşa AFib ilə əlaqəlidir.
Təxminən dörd min iştirakçını əhatə edən uzunmüddətli müşahidədə boyun, bel və bədən kütlə indeksi göstəriciləri müqayisə olunub. Bu yanaşma yalnız piylənməni deyil, həm də əzələ kütləsini nəzərə almağa imkan verib və nəticələri İMT və ya bel ölçüsünə əsaslanan hesablamalardan daha dəqiq edib. Mütəxəssislərin fikrincə, boyun və belin təhlükəsiz nisbəti 0,5-dən az olmalıdır. Başqa sözlə, belin çevrəsi boyunun iki qatını keçməməlidir.
2018-ci ildə aparılmış araşdırma göstərib ki, bu diaqnozu olan xəstələrdə ölüm ehtimalı ümumi əhali ilə müqayisədə dörd dəfə çoxdur. Tibbin nailiyyətlərinə baxmayaraq, xəstəlik hələ də insultdan tutmuş ağır ürək çatışmazlığına qədər fəsadlara görə çox təhlükəli sayılır.
Araşdırma çərçivəsində boyun ölçüsü ənənəvi üsulla, santimetr lentlə, qırtlaqaltı hissədən ölçülüb. Əlavə olaraq boy, çəki və bel çevrəsi də qeydə alınıb. Nəticələr təsdiq edib ki, bədən çəkisi və digər standart göstəricilər nəzərə alınsa belə, qalın boyunla AFib riski arasında birbaşa əlaqə qalır.
Ekspertlərin fikrincə, geniş boyun bədənin yuxarı hissəsində yağ toxumasının çoxluğunu göstərir. Bu tip yağlar qana çoxlu sərbəst yağ turşuları ifraz edir. Onların artıq olması insulinə davamlılıq və lipid mübadiləsində pozulmalara səbəb olur ki, bu da zamanla ürək-damar xəstəliklərinin inkişafına gətirib çıxarır.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре