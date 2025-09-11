Payızda immuniteti gücləndirən qidalar
Payız fəsli həm gözəlliyi, həm də sağlamlığa təsirləri ilə xüsusi bir dövrdür.
Day.Az xəbər verir ki, Qlobal.net xatırladır ki, havanın soyuması, günlərin qısalması və yağışlı havaların artması ilə birlikdə soyuqdəymə və qrip halları da çoxalır. Bu dövrdə bədəni xəstəliklərə qarşı gücləndirmək üçün düzgün qidalanma çox vacibdir. Payızda immuniteti möhkəmləndirən təbii qidaları gündəlik rasiona əlavə etməklə həm xəstəliklərin qarşısını almaq, həm də daha enerjili olmaq mümkündür.
C vitamini ilə zəngin meyvələr
Payız mövsümündə immunitet üçün ən vacib vitaminlərdən biri C vitaminidir. O, orqanizmi viruslara qarşı qoruyur və bədənin müdafiə mexanizmini gücləndirir.
-
Nar
-
Portağal
-
Mandalin
-
Limon
-
Kivi
Bu meyvələri gündəlik olaraq qəbul etmək, həm də dəmirin orqanizm tərəfindən yaxşı sorulmasına kömək edir.
Tərəvəzlər və göyərtilər
Tərəvəzlər orqanizmə həm vitamin, həm də antioksidant dəstəyi verir. Payızda xüsusilə bu tərəvəzlər faydalıdır:
-
Balqabaq - A vitamini ilə zəngindir, göz sağlamlığını qoruyur.
-
Kələm və brokkoli - C, K və fol turşusu ehtiva edir.
-
Yerkökü - Beta-karotin sayəsində immuniteti gücləndirir.
-
Ispanaq və digər yaşıl göyərtilər - Dəmir və maqnezium baxımından faydalıdır.
Qoz-fındıq və toxumlar
Quru çərəzlər payız üçün əvəzolunmaz enerji mənbəyidir.
-
Qoz, badam, fındıq - E vitamini və omeqa-3 yağ turşuları ilə zəngindir.
-
Balqabaq toxumu - Sink mineralları sayəsində immuniteti möhkəmləndirir.
-
Günəbaxan tumu - Antioksidant təsir göstərir.
Bal və təbii məhsullar
Bal payızda ən yaxşı təbii "dərman" sayılır. İmmuniteti artırır, boğaz ağrılarını azaldır və enerji verir. Balı:
-
Ilıq su ilə
-
Çayla (amma çox isti olmamalıdır)
-
Süd ilə qarışdırmaq faydalıdır.
Bundan əlavə, zəncəfil, sarımsaq və limon qarışığı payızda immuniteti möhkəmləndirən ənənəvi təbii vasitələrdəndir.
Balıq və dəniz məhsulları
Balıq D vitamini və omeqa-3 yağ turşuları ilə zəngindir. Bu maddələr bədənin müdafiə sistemini gücləndirir və orqanizmin iltihablarla mübarizəsinə kömək edir. Payızda həftədə ən azı 2 dəfə balıq yemək tövsiyə olunur.
Süd məhsulları
Süd, qatıq və kefir immunitet sisteminə müsbət təsir göstərir. Xüsusən probiyotiklər bağırsaq florasını gücləndirərək xəstəliklərə qarşı qoruyucu rol oynayır.
Payızda immuniteti gücləndirmək üçün meyvə-tərəvəzlər, quru çərəzlər, balıq, süd məhsulları və təbii vasitələr gündəlik qida rasionuna daxil edilməlidir. Sağlam və balanslı qidalanma ilə yanaşı, idman və açıq havada gəzinti də immunitetin möhkəmlənməsində mühüm rol oynayır.
