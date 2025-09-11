Az yeyirəm, ancaq arıqlamıram. Niyə? - Dietoloq sirri açıqladı
Təkcə porsiyaları kiçiltməklə arıqlamaq mümkün deyil.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, bunu Dietoloq-endokrinoloq Alena Barredo bildirib.
Bir çox insan porsiyalarını azaltsa və şirniyyatdan uzaq durmağa çalışsa da, çəkisi eyni qalır və ya hətta artır. Dietoloq-endokrinoloq Alena Barredo bildirib ki, məsələ yalnız az yeməkdə deyil, qidanın tərkibi və qəbul şəraitindədir.
Həkim qeyd edib ki, əsas səhv qidanın həcminə deyil, kaloriliyinə və tərkibinə diqqət yetirməməkdir. Kiçik porsiya da yüksək kalorili ola bilər və uzun müddət toxluq hissi verməyə bilər.
Barredo yüksək kalorili qidaları belə sıralayıb: çox qaymaq və şirniyyatlı şirələrlə qəhvə, tərəvəzlərlə əlavə olunan yağlı qaymaq, salatlarda və yemək bişirərkən çoxlu bitki yağı, həmçinin peçenye, konfet və şokolad.
Həkim əlavə edib ki, qalxanvari vəzinin funksiyasının pozulması da çəkinin azalmamasına səbəb ola bilər. Hipotireoz zamanı maddələr mübadiləsi yavaşlayır, yağ yanması bloklanır və bədən ödem səbəbindən şiş görünür.
Sərt dietlər və mono-pəhrizlər əzələ kütləsinin itirilməsinə yol açır. Əzələlər bədənin əsas kalori "kazanı" olduğundan, onların azalması metabolizmin zəifləməsinə səbəb olur və adi porsiya belə yağ kimi toplanır.
Həkim onu da vurğulayıb ki, maye şəklində olan kalorilər, yəni şirəli içkilər, qazlı şirələr, spirtli içkilər, kokteyllər, kapuçino və latte bədənin toxluq hiss etmədən çox kalori qəbul etməsinə səbəb olur.
Barredo qeyd edib ki, yüksək stress və kortizol səviyyəsi, yuxusuzluq hormon balansını pozur və insanlar şirin, yüksək kalorili qidalara meyllənir.
Onun sözlərinə görə, çəkini azaltmaq üçün yalnız "az yemək" kifayət deyil, qidanın kaloriliyinə və tərkibinə nəzarət etmək, əzələ kütləsini qorumaq, maye kaloriləri hesablamaq və stressi idarə etmək vacibdir.
