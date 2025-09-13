Böyrəkləri gücləndirən təbii qida – Hər gün 1 ovuc yeyin!
Böyrək sağlamlığını qorumaq həyat keyfiyyətini əhəmiyyətli dərəcədə artırır.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, araşdırmalar göstərir ki, bəzi təbii qidalar böyrəkləri gücləndirir və daş əmələ gəlməsinin qarşısını alır.
Antioksidant zənginliyi: Qırmızı və mor üzüm növləri yüksək antioksidant tərkibinə malikdir. Bu, böyrəklərdə iltihabı azaldır və hüceyrələri qoruyur.
Detoks təsiri: Üzüm təbii diüretik xüsusiyyətə malikdir, toksinlərin çıxarılmasına kömək edir və böyrəklərin təmizlənməsini dəstəkləyir.
Minerallar: Potasyum və maqnezium baxımından zəngindir, bu minerallar böyrəklərin maye balansını qorumağa və qan təzyiqini nizamlamağa kömək edir.
Böyrək xəstəliklərinin qarşısını alır: Antioksidantlar və faydalı maddələr böyrək funksiyasını dəstəkləyərək xəstəliklərin irəliləməsini azalda bilər.
Gündə yalnız bir ovuc üzüm və ya ananas yeyərək böyrəklərinizi "maşın kimi" işlətmək, sağlamlığınızı qorumaq mümkündür.
