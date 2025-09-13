Uzun ömür eksperti sağlamlıq sirrini açıqladı – Hər gün 3-4 fincan içir
Uzun ömür və sağlam həyat mövzusunda tanınan Prof. Dr. Tim Spector şəxsi sağlamlıq sirrini açıqlayaraq gündəlik vərdişlərini paylaşıb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, Spector bildirir ki, hər gün 3-4 fincan qəhvə içir və bunun sağlamlığına böyük faydası olduğunu vurğulayır.
Ürək sağlamlığı - Araşdırmalar göstərir ki, qəhvə içən insanlarda ürək xəstəlikləri riski 15% daha azdır. Əvvəllər qəhvənin təzyiqi yüksəltdiyi düşünülürdü, lakin Spectorun qeyd etdiyi kimi, əksinə faydalıdır.
Bağırsaq və ümumi sağlamlıq - Qəhvə bağırsaq florasını dəstəkləyir və həzm sistemini gücləndirir. Spector qəhvəni matcha və yaşıl çaydan sonra ən sağlam içki hesab edir.
Elmi araşdırmaların təsdiqi - Spectorun sözlərinə görə, əvvəllər qəhvənin zərərli olduğu düşünülürdü, amma sonrakı tədqiqatlar həm ümumi sağlamlıq, həm də ürək üçün müsbət təsirlərini göstərib.
Spectorun təcrübəsi göstərir ki, gündəlik qəhvə vərdişi, sadə bir üsulla uzunömürlülük və sağlam ürək üçün əhəmiyyətli bir dəstək ola bilər.
