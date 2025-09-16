Hər gün səhər yeməyində banan yesək, belə olacaq
Günü bananla başlamaq sadə və adi seçim kimi görünə bilər. Amma bu meyvənin müntəzəm olaraq səhərlər yeyilməsi orqanizmə düşündüyümüzdən daha dərindən təsir göstərir. Diyetoloqlar qeyd edirlər ki, banan sürətli karbohidrat və kalium mənbəyidir. O, maddələr mübadiləsini işə salır və orqanizmin oyanmasına kömək edir.
Day.Az xəbər verir ki, Lent.az bananla bağlı məlumatları təqdim edir:
Əgər bananı acqarına yesəniz, o tez həzm olunur və enerji verir. Bu xüsusilə səhərlər fiziki aktivliklə məşğul olanlar üçün faydalıdır. Kalium, bananın tərkibində olan əsas maddələrdən biri, ürək və əzələlərin işini dəstəkləyir. O, su-duz balansını tənzimləyir və qıcolmaların qarşısını alır. Banan həmçinin triptofan ehtiva edir, bu maddə isə serotoninin yaranmasına şərait yaradır. Nəticədə əhval yaxşılaşır, narahatlıq səviyyəsi azalır. Meyvə qandakı şəkərin səviyyəsini stabilləşdirməyə kömək edir. Digər məhsullarla birlikdə qəbul olunarsa, kəskin dəyişikliklər yaratmır. Bəzi mütəxəssislər bananı zülal və ya yağla birlikdə yeməyi məsləhət görürlər. Bu, toxluq hissini uzadır və səhər yeməyini daha balanslı edir. Əgər bananı hər gün yesəniz, həzm sistemi daha nizamlı işləyir. Tərkibindəki lif bağırsaqların fəaliyyətini stimullaşdırır və qəbizliyin qarşısını alır. Bundan əlavə, banan mədənin turşuluğunu azaldır. Selikli qişanı örtür və qıcıqlanma riskini azaldır. Lakin şəkərli diabetə meyillilik olduqda miqdarı nəzarətdə saxlamaq lazımdır. Gündə bir banan təhlükəsizdir, amma normanı aşmaq məsləhət görülmür. Banan bütün yaş qrupları üçün uyğundur və rasiona asanlıqla daxil edilə bilər. Onu özü ilə aparmaq rahatdır və müxtəlif yeməklərdə istifadə etmək mümkündür. Səhər yeməyində banan sadəcə vərdiş deyil, səhərin əvvəlindən sağlamlıq və əhvalı dəstəkləməyin bir yoludur.
