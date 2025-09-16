Ağciyəri qoruyan qidalar
Sərbəst radikalların ağciyər toxumasına verdiyi zərərin qarşısını ağciyərlərə faydalı qidalarla almaq mümkündür. Sitrus meyvələri, kivi, çiyələk və brokoli kimi C vitamini ilə zəngin meyvə və tərəvəzlər xüsusilə ağciyər üçün faydalıdır.
Day.Az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, ağciyərlərin orqanizmin oksigen ehtiyacını ödəyən və karbon qazını çıxaran həyati orqanlar olduğunu vurğulayan mütəxəssislər onun daim qorunmasının mütləqliyini vurğulayıblar.
Bu gün hava çirkliliyi, siqaret, infeksiyalar, bəzi xroniki xəstəliklər ağciyər sağlamlığını təhdid edir. Bundan başqa, qidalanma da ağciyər funksiyasına birbaşa təsir edən mühüm faktordur. Sağlam qidalanmanın təkcə immunitet sistemini deyil, ağciyərləri də qoruduğu qeyd edilib. Buna görə də həmin qidalar vərdişə çevrilməlidir.
Antioksidantla zəngin qidalardan istifadə etmək, kifayət qədər su içmək və işlənmiş qidalardan qaçınmaq ağciyərləri qorumağın əsas yoludur. Qidalanma vərdişləri ağciyər xəstəliklərinin qarşısının alınmasında və mövcud xəstəliklərin idarə olunmasında mühüm rol oynayır. Vitamin C, E vitamini, beta-karoten, selenium və omeqa-3 radikallarının toxumalara verdiyi zərərləri azaldır. Sitrus meyvələri, kivi, çiyələk və brokoli kimi C vitamini ilə zəngin olan meyvə və tərəvəzlər xüsusilə ağciyərlərə faydalıdır.
Yaşıl yarpaqlı tərəvəzlər, tam taxıllar, alma və armudun tərkibindəki yüksək antioksidan və lif tərkibi ilə ağciyərləri qoruyur. Həddindən artıq duz istehlakı da ağciyərlərdə mayenin tutulmasına səbəb ola bilər ki, bu da nəfəs darlığını artırır. Trans yağlar da tənəffüs yollarına mənfi təsir göstərir. Ona görə də qablaşdırılan qidalardan mümkün qədər uzaq durmaq lazımdır.
Süd məhsullarının bəlğəmi artırdığına dair ümumi inanc elmi olaraq sübut olunmamışdır. Bəzi həssas fərdlərdə allergik reaksiyalar ola bilsə də, sağlam insanlarda süd istehlakı ağciyərlərə mənfi təsir göstərmir. Cökə, zəncəfil və exinasya kimi otlar boğazı sakitləşdirə bilər. Ancaq bu məhsulların "ağciyərləri təmizlədiyi" iddialarının heç bir elmi əsası yoxdur.
Ağciyər xəstələri üçün kilo almağın yaxşı bir şey olduğuna dair yanlış fikir də var. Həddindən artıq çəki ağciyərlərə təzyiq göstərir, nəfəs almağı çətinləşdirir. İdeal çəki saxlamaq daha vacibdir.
Sarımsaq və soğan antioksidant xüsusiyyətlərə malikdir. Bu qidaların immun sistemini dəstəklədiyi halda, ağciyərləri təmizlədiyi və ya siqaretin zərərli təsirlərini aradan qaldırdığı iddiaları şişirdilir.
