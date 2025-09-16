Boynunuz səhərlər niyə ağrıyır? - Bu xəstəliyin xəbərçisidir
Səhər oyananda boyun ağrısı kifayət qədər yayılmış problemdir və bir neçə əsas səbəbdən qaynaqlana bilər:
Yatış pozası - Yanlış yastıq hündürlüyü və ya sərtliyi, boynun düzgün dəstəklənməməsi əzələlərin gərilməsinə və ağrıya səbəb ola bilər.
Yastıq və döşək seçimi - Çox sərt və ya çox yumşaq döşək, həmçinin boynu dəstəkləməyən yastıq səhər sərtliyi və ağrı yaradır.
Əzələ gərginliyi - Gün ərzində kompüter qarşısında uzun müddət oturmaq, telefona çox baxmaq boyun əzələlərini yükləyir və yuxu zamanı ağrıya səbəb ola bilər.
Soyuqdəymə və ya küləkdə qalmaq - Boyun əzələlərinin soyuması spazma gətirə bilər.
Stress və gərginlik - Psixoloji gərginlik boyun və çiyin nahiyəsində əzələ spazmı yaradır.
Boyun yırtığı və ya osteoxondroz - Daha ciddi hallarda fəqərəarası disklərlə bağlı problemlər səhərlər ağrı və hərəkət məhdudluğu ilə özünü göstərə bilər.
Nə etmək olar?
Boynunuzu dəstəkləyən ortopedik yastıqdan istifadə edin.
Yatmazdan əvvəl boyun əzələlərini yüngül dartın və rahatladın.
Gün ərzində düzgün oturuşa diqqət edin.
Əgər ağrı uzun sürürsə, keylik və ya əllərə yayılan sancı varsa, mütləq həkimə müraciət edin.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре