Çayla birlikdə bu meyvəni qəbul edin - Ömrü 10 il uzadır
Yeni araşdırma göstərib ki, uzun və sağlam ömrün sirri yalnız qidaların miqdarında deyil, həm də müxtəlifliyindədir.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, mütəxəssislər flavonoidlərlə zəngin qidaların - giləmeyvə, alma, portağal, üzüm və digər meyvələrin - xüsusilə çayla birlikdə istehlak edilməsinin ürək-damar xəstəliklərindən tutmuş 2-ci tip diabetə qədər bir çox xəstəlik riskini azaltdığını bildiriblər.
Araşdırmaya görə, gündə iki stəkan çay qəbul etmək ümumi ölüm riskini 16%, ürək-damar, diabet və tənəffüs xəstəlikləri riskini isə 10%-ə qədər azalda bilər.
Çayla birlikdə qəbul edilən flavonoidlər damarları genişləndirir, qan şəkərini balanslaşdırır və ömrü 10 ilədək uzada bilir.
