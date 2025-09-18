Uşağınız yeməkdən imtina edirsə, bunları edin - Dietoloqdan 5 tövsiyə
Uşaqların yarısından çoxu müəyyən inkişaf mərhələsində seçici yemək vərdişləri göstərir.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, uşaq qidalanma mütəxəssisi Charlotte Stirling-Reed valideynlərə bu vəziyyətlə başa çıxmaq üçün beş əsas tövsiyə verib:
Seçim imkanı verin - Uşağa nə yemək istədiyini seçmək imkanı vermək onu müxtəlif qidaları sınamağa təşviq edə bilər.
Qidaları yaxşı və ya pis kimi təsnif etməyin - Uşaqlara neytral yanaşmaq, balans və nümunə göstərmək daha təsirli olur.
Nahardan həzz alın - Yemək vaxtını əyləncəli və söhbətlə zəngin etmək uşaqları yeməyə təşviq edir.
İştaha dəyişikliklərinə diqqət yetirin - Hər gün uşaqların iştahı fərqli ola bilər; bunu normal qəbul etmək lazımdır.
Uşaqları yeməyə cəlb edin - Yemək hazırlığına, inqrediyentləri qarışdırmağa və alış-verişə daxil etmək onları yeməklə daha çox maraqlanmağa sövq edir.
Stirling-Reed vurğulayır ki, uşaqları zorla yeməyə məcbur etmək əksinə nəticə verə bilər, əvəzində onlara seçim və müsbət nümunə göstərmək faydalıdır.
