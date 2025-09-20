Alimlər alkoqolizmin çarəsini tapdılar - Siçanlar üzərində test edildi, insanlarda yoxlayacaqlar
Alimlər beynin "spirt asılılığı açarı"nı tapıblar.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, Skripps İnstitutunun tədqiqatçıları alkoqol asılılığında əsas rol oynayan beyinnin kiçik hissəsini müəyyən ediblər. Araşdırmaya görə talamusun paraventrikulyar nüvəsi (PVT) spirt asılılığını tənzimləyir.
Nəticələr "Biological Psychiatry: Global Open Science" jurnalında dərc olunub.
Alkoqol asılılığı çox vaxt zövq axtarışı ilə başlayır, amma zamanla insan çəkmə sindromunun yaratdığı şiddətli stress və narahatlıqdan qurtulmaq üçün spirtə yönəlir.
Tədqiqat müəllifi, neyrobiologiya professoru Fridbert Vays izah edir ki, beyində müəyyən sistemlər bu öyrənməni yadda saxlayır və buna görə asılılıqların təkrarlanması (relaps) çox davamlı olur.
Eksperimentlər siçanlar üzərində aparılıb. Əvvəlcə siçanlar alkoqola öyrəşdirilib, sonra spirt çıxarıldıqda müəyyən mühit və hərəkət ilə asılılıq simptomlarının azalması əlaqələndirilib. Sonradan spirt götürüldükdə həmin şərait siçanlarda güclü və davamlı spirt istəyi yaradıb.
Beyin analizi göstərib ki, bu qrupda məhz paraventrikulyar nüvə aktivləşib. Digər siçanlarda belə aktivlik müşahidə olunmayıb.
Sadə formada desək, beyindəki kiçik bir hissə spirt istəyi üçün "açar" rolunu oynayır və gələcəkdə alkoqol asılılığının müalicəsində yeni hədəf ola bilər.
