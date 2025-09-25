Səhər ağızdan gələn pis qoxunun səbəbi açıqlandı
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, Böyük Britaniyalı stomatoloq Sofina Ahmed "Metro" nəşrinə verdiyi açıqlamada bildirib ki, səhər ağızdan gələn xoşagəlməz qoxu əsasən gecə ərzində tüpürcəyin az ifraz olunması ilə bağlıdır.
"Yuxuda tüpürcək ifrazı azalır, xüsusilə də insan ağızla nəfəs alırsa, bu, dil və ağız selikli qişasında bakteriyaların çoxalması üçün əlverişli mühit yaradır. Nəticədə səhər oyandıqda ağızda xoşagəlməz qoxu və acımtıl dad hiss olunur".
Stomatoloq əlavə edib ki, səhərlər qeyri-adi dad hissləri də bədən sağlamlığında problemlərin əlaməti ola bilər. Məsələn, duzlu və ya metal dad burun boşluqlarında infeksiya, allergiya və ya rinit səbəbindən yaranan iltihabı göstərə bilər: Bu zaman burundan axan selik bakteriya və iltihab qalıqlarını boğaza daşıyır.
Onun sözlərinə görə, turş dad isə gecə qastroezofageal refluksun əlaməti ola bilər. Belə ki, bu vəziyyətdə mədə şirəsi qida borusuna qalxır, lakin klassik mədə turşuluğu və qıcıqlanma hissi yaranmaya bilər.
