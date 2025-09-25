7 gün qəhvəsiz - Bədəndə hansı dəyişikliklər olur?
Qəhvədən imtina etmək yalnız enerji səviyyənizi dəyişdirmir, həm də sağlamlığınıza bir sıra müsbət təsirlər göstərir. Yuxu keyfiyyətinin yaxşılaşması, daha sabit enerji səviyyələri və həzm sistemində rahatlıq bunlardan yalnız bir neçəsidir.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, "Journal of Clinical Sleep Medicine" jurnalında dərc edilən araşdırmalar göstərir ki, yatmadan 6 saat əvvəl kofein istehlakı yuxu müddətini təxminən 41 dəqiqə azalda bilər. Kofeinsiz bir həftə ərzində bədəniniz yuxu-oyanma ritminə uyğunlaşır, daha dərin və rahat yuxu təmin edir. Melatonin istehsalı öz təbii ritminə qayıdır və gümrah oyanmaq mümkün olur.
Kofein müvəqqəti olaraq mərkəzi sinir sistemini stimullaşdırsa da, zamanla asılılıq yarana bilər. Qəhvəni kəsməklə təbii enerji və əhval-ruhiyyə mexanizmləri bərpa olunur, gün ərzində daha sabit əhval-ruhiyyə və diqqət təmin edilir.
Həmçinin, müntəzəm kofein qəbulu ürək döyüntüsünü və qan təzyiqini müvəqqəti artırır. Qəhvədən imtina ürək ritmini və qan təzyiqini sabitləşdirərək uzunmüddətli ürək sağlamlığına dəstək olur.
7 gün ərzində qəhvədən imtina edənlər həm əhval-ruhiyyə, həm yuxu keyfiyyəti, həm də ürək-damar sistemi baxımından nəzərəçarpacaq faydalar görürlər.
