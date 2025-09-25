Parasetamol hamiləlik zamanı autizm riskini artırır?
ABŞ prezidenti Donald Tramp bildirib ki, ölkənin Qida və Dərman Administrasiyası (FDA) hamiləlik zamanı asetaminofen (parasetamol və ya Tylenol) istifadəsinin uşaqlarda autizm riskinə təsiri ilə bağlı informasiya təqdim edəcək.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, Tramp Ağ Evdə jurnalistlərə açıqlamasında qeyd edib ki, təxminən 20 il əvvəl ABŞ-da autizm hər 10 000 uşaqdan yalnız birində müşahidə olunurdusa, indi bu göstərici hər 31 uşaqdan birinə çatıb. Bəzi ştatlarda, o cümlədən Kaliforniyada isə autizm hər 12 oğlandan birində qeyd olunur.
Bəs hamiləlik dövründə parasetamol qəbul etmək təhlükəsizdirmi?
Avstraliyada parasetamol hamiləlik zamanı A kateqoriyalı dərman hesab olunur, yəni bu dərman çoxlu sayda hamilə qadın tərəfindən istifadə olunub və körpələrə zərərli təsiri sübuta yetirilməyib. Rəsmi tövsiyə hamilə qadınların parasetamol qəbul etməzdən əvvəl həkimləri ilə məsləhətləşmələri və mümkün olduqda ən aşağı effektiv dozanı seçmələridir.
Dr Elisha Broom bildirib ki, parasetamol hamilə qadınlar üçün ağrı və qızdırmanı aradan qaldırmaqda reseptsiz satılan yeganə dərman olub, ibuprofen kimi qeyri-steroid antiinflamatuar dərmanlar dölə mənfi təsir göstərə bilər. O əlavə edib ki, qadınlar yüngül simptomlar üçün parasetamolu öz mülahizələrinə əsasən istifadə edə bilərlər.
Parasetamol və autizm arasında əlaqə ilə bağlı alimlər uzun müddətdir tədqiqat aparırlar. Bəzi araşdırmalar potensial əlaqə təklif etsə də, ekspertlər bunun üçün kifayət qədər dəlil olmadığını bildirirlər. Məsələn, Dr Broom İsveçdə iki milyondan çox uşağı əhatə edən tədqiqatda hamiləlik zamanı asetaminofen istifadəsi ilə autizm, DEHB və ya əqli qüsur riski arasında əlaqə tapılmadığını qeyd edib.
Mütəxəssislər bildirirlər ki, ABŞ prezidentinin açıqlamaları qadınları parasetamol qəbul etməkdən çəkindirməməlidir, lakin həkimlə məsləhətləşmək həmişə tövsiyə olunur.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре