Ət əvəzinə bu məhsulları yemək olar - Eyni effekti verir
Qırmızı və emal olunmuş ətin bir hissəsini paxlalılarla (soya istisna olmaqla) əvəzləmək ürək-damar sağlamlığına müsbət təsir göstərə bilər.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Finlandiyanın Helsink Universitetinin alimləri məlumat verib. Araşdırmanın nəticələri European Journal of Nutrition (EJN) jurnalında dərc olunub.
Tədqiqatda 21-61 yaş arası 102 sağlam kişi iştirak edib. Könüllülər iki qrupa bölünüb. Birinci qrup həftəlik təxminən 760 qram qırmızı və emal olunmuş ət (mal əti, donuz əti, sosis, bekon və s.) qəbul edib. İkinci qrup isə həftəlik 200 qram ət yeyib, əsas zülal mənbəyi kimi paxlalılardan istifadə edib.
Nəticələr göstərib ki, paxlalılarla qidalanan qrupda pəhriz lifi, doymamış yağ turşuları və dəmirin miqdarı artıb. Eyni zamanda, onların orqanizmində ümumi xolesterin və "pis" xolesterin (LDL) səviyyəsi azalıb. Bununla yanaşı, bu şəxslərdə bədən çəkisi və bədən kütlə indeksi də (BKİ) mülayim şəkildə aşağı düşüb.
Mütəxəssislərin sözlərinə görə ətin qismən paxlalılarla əvəzlənməsi ürək-damar xəstəliklərinin, o cümlədən infarkt və insult riskinin azaldılmasında mühüm rol oynaya bilər. Alimlər vurğulayırlar ki, artıq çəki və damar divarlarında xolesterin yığılması bu xəstəliklərin əsas risk faktorlarıdır.
