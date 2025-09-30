Bu şəxslər üçün siqaret çəkmək faydalı ola bilər
Siqaret çəkmək, iltihabi bağırsaq xəstəliklərindən (İBX) əziyyət çəkən pasiyentlərdə bağırsaq immunitetinə əhəmiyyətli təsir göstərir, mikrobiotanın tərkibini və maddələr mübadiləsi proseslərini dəyişir. Bu təsirlər izah edir ki, siqaret çəkmək niyə xoralı kolit (XK) xəstələrinə nisbətən fayda göstərə bilər, amma eyni zamanda Kron xəstəliyi (KX) olan pasiyentlər üçün zərərlidir.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Milli.Az məlumat yayıb.
Yapon tədqiqatçıları 2025-ci ildə İBX olan insanlarda siqaret çəkmənin selikli qişa mikrobiotasına və nəcis metabolitlərinə təsirini araşdıran işin nəticələrini dərc ediblər. Tədqiqatda XK və KX xəstələri, həmçinin müqayisə üçün sağlam könüllülər iştirak ediblər. Alimlər tüpürcək, nəcis və yoğun bağırsaq selikli qişasının mikrobiotasını analiz edib, eyni zamanda nəcis metabolitlərini qiymətləndiriblər. Siqaretlə əlaqəli bakteriyaların immun cavaba və iltihaba təsirini yoxlamaq üçün mikrobsuz siçanlar və XK, KX-in eksperimental modellərindən istifadə olunub. Nəticələr göstərib ki, siqaret çəkən XK xəstələrinin nəcis nümunələrində qısa zəncirli yağ turşularının və aromatik birləşmələrin səviyyəsi siqareti tərgidənlərə nisbətən yüksək olub. Selikli qişanın mikrobiotası da dəyişib: ağız boşluğuna xas bakteriyaların sayı yoğun bağırsaqda artıb. Onlardan biri olan Streptococcus mitis ilə mikrobsuz siçanların kolonizasiyası interferon-γ istehsal edən T-hüceyrələrinin çoxalmasını stimullaşdırıb. Bu proses XK modelində iltihabı azaldıb, lakin KX modelində əksinə, onu gücləndirib. Beləliklə, tədqiqat təsdiqləyib ki, siqaret çəkmək selikli qişa mikrobiotasının dəyişməsi yolu ilə bağırsaq immunitetinə təsir göstərir. /Lent.az
