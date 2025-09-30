Qazaxın azad edilmiş kəndlərinin nə qədər hissəsi minalardan təmizlənib? - AÇIQLAMA
Qazax rayonunun işğaldan azad edilmiş ərazilərində 2024-cü ilin aprel ayından etibarən minatəmizləmə fəaliyyəti icra edilir. İcra edilən əməliyyatlar zamanı 204.9 ha ərazi təmizlənib, 1,054 ədəd piyada əleyhinə mina, 98 ədəd tank əleyhinə mina və 48 ədəd partlamamış hərbi sursat aşkar edilərək zərərsizləşdirilib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Trend-in sorğusuna əsasən Azərbaycan Respublikasının Minatəmizləmə Agentliyindən (ANAMA) məlumat verilib.
Bildirilibli ki, qeyd edilmiş ərazilərdə həm relief çətinliyi, həm də minalarla yüksək səviyyədə çirklənmə mövcuddur.
"Təmizləmə əməliyyaları zamanı daha çox piyada əleyhinə minalara rast gəlinir",-əlavə olunub.
Qeyd edək ki, Qazax rayonunun 30 il işğal altında olan Bağanıs Ayrım, Aşağı Əskipara, Xeyrımlı və Qızılhacılı kəndləri Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin delimitasiyası üzrə komissiyanın 2024-cü il 19 apreldə əldə olunmuş razılaşma əsasında qaytarılıb. Delimitasiya işləri nəticəsində 12,7 km uzunluğunda sərhəd xətti müəyyən edilib.
