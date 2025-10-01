Bu edilən yanlışlar bağırsaq xərçəngi riskini artırır - Diqqət
Son araşdırmalar göstərir ki, kolon divarında eyni vaxtda inkişaf edən iki müxtəlif polip növü, yoğun bağırsaq xərçəngi riskini beş qat artırır.
Day.Az Millli.Az-a istinadən xəbər verir ki, xüsusilə gənclər arasında tezliyi sürətlə artan bu xəstəlik, son illərdə ən çox görülən xərçənglərdən biri kimi diqqət çəkir.
Flinders Universitetinin tədqiqatında kolon divarında inkişaf edən xoşxassəli poliplər - adenomalar və dişli poliplər - araşdırılıb. Tək bir polip növü olan şəxslərlə müqayisədə, hər iki növ polipin bir yerdə olması, qabaqcıl prekanseröz dəyişikliklərin inkişaf ehtimalını beş dəfə artırır.
"Poliplər çox vaxt zərərsizdir, lakin həm adenomalar, həm də dişli poliplər birlikdə inkişaf etdikdə xərçəng riski əhəmiyyətli dərəcədə yüksəlir. Bu şəxslər mütləq kolonoskopiya təqib proqramlarını qaçırmamalıdırlar."
Poliplər yaşla daha çox rast gəlinir, buna görə 45 yaşdan yuxarı və ya ailəsində bağırsaq xəstəliyi olan şəxslərə mütəmadi müayinə tövsiyə olunur. Avstraliyada 45-74 yaş arası fərdlər Milli Bağırsaq Xərçəngi Skrininq Proqramı çərçivəsində hər iki ildən bir pulsuz evdə müayinə edilə bilərlər.
Cənubi Avstraliya Universiteti professoru Maykl Samuel qeyd edir ki, bağırsaq xərçəngi tam çıxarılsa belə, xəstəlik tez-tez təkrarlana bilər. Komanda, qan dövranında aşkar edilə bilən xüsusi biomarkerlər vasitəsilə təkrarlanma ehtimalını proqnozlaşdırmağı hədəfləyir ki, gələcəkdə müntəzəm kolonoskopiya yerinə qan testləri ilə daha erkən və asan müayinə mümkün olsun.
