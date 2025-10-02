Evdə allergiyanı 30 dəqiqəyə azaldan texnologiya
Allergiya problemi ilə üz-üzə qalan insanların sayı artdıqca, ev şəraitində qısa müddətdə təsirli nəticə verən texnologiyalara maraq yüksəlir. Mütəxəssislərin fikrincə, yeni nəsil HEPA filtrləri ilə təchiz edilmiş hava təmizləyiciləri artıq evdə 30 dəqiqə ərzində allergenlərin böyük qismini aradan qaldırmaq gücünə malikdir.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, havada dolaşan polen, toz gənələri və heyvan tükü kimi allergenlərin 99 faizdən çoxunu tutan bu cihazlar xüsusilə kiçik otaqlarda sürətli nəticə verir. Eyni zamanda bəzi modellərdə tətbiq edilən aktiv karbon filtrləri və UV-C işıq texnologiyası havadakı qoxuları və mikroorqanizmləri də neytrallaşdıraraq rahat nəfəs alma imkanı yaradır.
Mütəxəssislər bildirir ki, cihazların effektivliyi otağın ölçüsünə, havalandırmaya və seçilən filtr texnologiyasına bağlıdır. Bununla yanaşı, anti-allergen səth spreyləri və nəmlik tənzimləyiciləri ilə birlikdə istifadə edildikdə təsir daha da artır.
Yeni texnologiyalar sayəsində allergiya problemi yaşayanlar artıq evdə qısa müddətdə rahatlıq tapa bilirlər.
