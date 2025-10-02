Hər 40 saniyədən bir kimsə infarkt keçirir – Qarşısını almaq mümkündür?
Ürək bədənimizin mühərrikidir - qanı pompalayaraq oksigeni və əsas qidaları bütün orqanlara çatdırır. Buna görə də onun sağlam qalması həyatımız üçün həlledicidir.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) məlumatına görə, hər il dünyada təxminən 18 milyon insan ürək-damar xəstəliklərindən həyatını itirir. Ölüm hallarının böyük əksəriyyəti infarkt və insult nəticəsində baş verir.
Ürəyə qan axınının qəfil dayanması ürək böhranına səbəb olur. Bu zaman ürək əzələsi zədələnə və ya ölə bilər. Müdaxilə gecikərsə, zərər qalıcı olur və ağır nəticələr doğura bilər. Statistikaya görə, infarkt nəticəsində ölümlərin yarısı simptomların başlamasından sonra ilk 3-4 saat ərzində baş verir.
ABŞ-da hər il 805 min insan infarkt keçirir. Onlardan 200 mini təkrar infarkt hallarına aiddir. Bu isə o deməkdir ki, hər 40 saniyədə bir nəfər ürək böhranı keçirir.
İnfarktın əlamətləri
Sinədə sıxılma və ya təzyiq hissi, ağrının qollara, çənəyə və ya arxaya yayılması, nəfəs darlığı, həddindən artıq tərləmə, başgicəllənmə və zəiflik, qadınlarda - boyun və hər iki qolda ağrı.
Kardioloqlar xəbərdarlıq edirlər ki, əgər bu simptomları hiss edirsinizsə, dərhal təcili yardıma müraciət edin.
Risk faktorları
Yüksək qan təzyiqi, siqaret və spirt istifadəsi, artıq çəki, ailə tarixində ürək xəstəlikləri, diabet və yüksək xolesterin.
Araşdırmalar göstərir ki, qadınlar və sosial cəhətdən həssas qruplar infarkt və ürək əməliyyatı sonrası daha çox risk altındadır.
Qarşısını alma yolları
Kardioloqlar vurğulayırlar ki, sağlam həyat tərzi infarktın qarşısını almağın ən təsirli yoludur:
Müntəzəm fiziki aktivlik, az yağlı, liflə zəngin pəhriz, gündə 6 qramdan az duz qəbulu, siqaretdən uzaq durmaq, qan təzyiqi və xolesterini nəzarətdə saxlamaq
Dr. Evan Levin deyir: "Yaxşı qidalanma, müntəzəm məşq və siqaretdən çəkinmək ilk növbədə ürəyin zədələnməsinin qarşısını ala bilər".
Mütəxəssislərin fikrincə, hər gün atacağınız kiçik sağlam addımlar uzun müddətdə ürəyinizi qoruyaraq ömrünüzü uzada bilər.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре