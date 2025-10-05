Siqareti tərgitməyin ən təsirli üsulları
Yeni elmi təhlillər və beynəlxalq tövsiyələr göstərir ki, siqareti tərgitmək üçün farmakoterapiya ilə davranış dəstəyinin birgə tətbiqi ən yüksək uğur nisbətinə malikdir. Bu yanaşma dərmanlar (məsələn, vareniklin, sitizin və ya nikotin əvəzedici vasitələr) ilə peşəkar məsləhət və davamlı psixoloji dəstəyin kombinasiyasını nəzərdə tutur.
Hansı metodlar ən təsirlidir?
Day.Az xəbər verir ki, Milli.Az təqdim edir:
Vareniklin (Champix/Chantix) - bir sıra tədqiqatlar və klinik təcrübə onu ən effektli dərman hesab edir; tərgitmə müddətində çəkilən istəyi və zövq hissini azaldır.
Sitizin - bəzi ölkələrdə geniş istifadə edilən və effektivliyi sübut olunmuş bitki mənşəli dərman; vareniclinə oxşar fayda verə bilər.
Nikotin ehtiva edən elektron siqaretlər (e-siqaretlər) - ən son sistematik icmallar və randomizə edilmiş sınaqlar göstərir ki, nikotinli e-siqaretlər ənənəvi nikotin əvəzedicilərdən daha yüksək uğur nisbəti təmin edə bilər.
Kombinə edilmiş nikotin əvəzedici terapiyası (məs. yamaq + loz) - təkbaşına NRT-dən daha yaxşı nəticə verə bilər və vareniclinə yaxın effektivlik göstərə bilər.
Niyə birgə yanaşma daha yaxşıdır?
WHO və tədqiqatlar qeyd edir ki, yalnız dərman və ya yalnız iradə ilə tərgitmə cəhdləri nisbətən aşağı uğurla nəticələnir. Dərmanla birlikdə strukturlu davranış dəstəyi-məsələn, qrup və ya fərdi məsləhət, telefon/digital dəstək proqramları və izləmə-müraciət edən insanın uzunmüddətli abstinensiyasını xeyli artırır.
Siqareti tərgitmək barədə qərar verərkən həkimlə məsləhətləşin; uyğun dərman və doza həkim tərəfindən təyin edilməlidir.
Əgər əvvəllər bir metod uğursuz olubsa, başqa kombinasiya və ya alternativ metodlar (məsələn, sitizin və ya e-siqaret) sınanmalıdır.
