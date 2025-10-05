Qan şəkərini tarazlayan təbii qidalar - Şəkərə qarşı təsirli üsul
Diabet bu gün milyonlarla insanı təsir edən xroniki xəstəlikdir. Qan şəkərinin balanslı saxlanması sağlamlıq üçün vacibdir.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, bəzi qidalar qan şəkərini stabilləşdirərək insulin müqavimətini azaldır və metabolizmi gücləndirir.
Yulaf - Yüksək lif tərkibi ilə qan şəkərinin sürətlə artmasının qarşısını alır. Beta-qlükan maddəsi insulin həssaslığını artırır və şəkərin stabilliyinə kömək edir.
Lobya və digər paxlalılar - Mərcimək, noxud və lobya aşağı glisemik indeksə malikdir. Onlar qanda şəkərin yüksəlməsini yavaşladır və uzun müddət enerji təmin edir.
Stanford Universiteti Tibb Fakültəsinin araşdırmasına görə, fərdiləşdirilmiş qidalanma planları metabolik sağlamlığa uyğun şəkildə qan şəkərinin stabilləşməsində daha effektiv olur.
Bu qidaları gündəlik pəhrizinizə daxil etmək qan şəkərini tarazlamağa və diabet riskini azaltmağa kömək edə bilər.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре