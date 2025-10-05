Tahinə 1 qaşıq əlavə edin – damarları təmizləyir, xəstəliklərdən qoruyur, sümükləri möhkəmləndirir
Küncüt toxumlarından hazırlanmış tahin, tərkibi ilə sağlamlığa çoxsaylı faydalar verir. İçərisinə bir qaşıq limon suyu əlavə edildikdə isə təsiri daha da güclənir. Bu iki təbii məhsulun birləşməsi həm bədəni qoruyur, həm də ümumi sağlamlığa mühüm dəstək olur.
Tahin və limon qarışımının faydaları
Damarları təmizləyir və ürəyi qoruyur
Tahin sağlam yağlar və vitaminlərlə zəngindir, limon isə yüksək C vitamini və antioksidant təsiri ilə damar divarlarını gücləndirir. Bu qarışım damarların təmizlənməsinə kömək edir və qan dövranını yaxşılaşdırır.
C vitamini damarları qoruyaraq ateroskleroz (damar tutulması) riskini azalda bilər.
Xəstəliklərə qarşı güclü müdafiə yaradır
Limonun yüksək C vitamini miqdarı immunitet sistemini gücləndirir. Tahin isə müxtəlif vitamin və minerallarla orqanizmi dəstəkləyir. Birlikdə qəbul edildikdə, bədəni virus və infeksiyalardan qorumağa kömək edir və ümumi sağlamlığı artırır.
Sümükləri möhkəmləndirir
Tahin kalsium və maqnezium baxımından zəngindir, limon isə bu mineralların bədəndə daha yaxşı mənimsənilməsini təmin edir. Bu birləşmə sümükləri "beton kimi" möhkəm edir və osteoporoz riskini azalda bilər.
Həzmi yaxşılaşdırır
Tahin liflə zəngindir, bu da bağırsaq fəaliyyətini gücləndirir. Limon isə həzm enzimlərinin ifrazını artırır. Birlikdə istifadə edildikdə qarın sancısı və qəbizlik kimi problemlərin qarşısını ala bilər.
Dərinin sağlamlığını dəstəkləyir
Limonun C vitamini dəridə sərbəst radikalları təmizləyərək qocalma əlamətlərini azaldır. Tahin isə E vitamini və minerallarla dərini bəsləyir. Qarışım dəriyə sağlam, gənc və parlaq görünüş qazandıra bilər.
Bədənə enerji verir
Tahin sağlam yağlar və proteinlərlə uzunmüddətli enerji mənbəyidir. Limon isə maddələr mübadiləsini sürətləndirərək yorğunluğu azalda bilər. Bu qarışım gün ərzində daha enerjili və gümrah qalmağa kömək edir.
2020-ci ildə "Foods" jurnalında dərc olunan araşdırmaya görə, limon suyunun tərkibindəki sitrik turşu bitki mənşəli dəmirin orqanizm tərəfindən mənimsənilməsini artırır. Tahinlə birlikdə qəbul edildikdə bu təsir daha da güclənir.
Tahin və limon qarışımı həm dadlı, həm də sağlamlıq üçün çox faydalıdır. Gündəlik rasiona az miqdarda əlavə edilməsi damar, sümük, həzm və immun sisteminə müsbət təsir göstərə bilər.
1 xörək qaşığı tahin
1 çay qaşığı təzə sıxılmış limon suyu
Qarışdırıb səhər və ya günorta yeməyindən əvvəl qəbul edin.
