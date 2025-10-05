https://news.day.az/azerinews/1785695.html III MDB Oyunlarının medal sıralaması: Azərbaycan yenidən ikinci yerdədir Azərbaycanın yeddi şəhərində III MDB Oyunları davam edir. Day.Az xəbər verir ki, hazırda medal sıralamasında Rusiya 157 (89-40-28) medalla liderdir. Azərbaycan isə 139 medalla ikinci pillədə qərarlaşıb: 23 qızıl, 44 gümüş və 72 bürünc medal. Üçüncü yerdə isə Belarusdur - 84 (20-23-41) medal.
III MDB Oyunlarının medal sıralaması: Azərbaycan yenidən ikinci yerdədir
Azərbaycanın yeddi şəhərində III MDB Oyunları davam edir.
Day.Az xəbər verir ki, hazırda medal sıralamasında Rusiya 157 (89-40-28) medalla liderdir. Azərbaycan isə 139 medalla ikinci pillədə qərarlaşıb: 23 qızıl, 44 gümüş və 72 bürünc medal. Üçüncü yerdə isə Belarusdur - 84 (20-23-41) medal.
Bu günə qədər III MDB Oyunlarında 9 ölkənin idmançıları medal qazanıb. Ümumilikdə, Oyunlarda 13 ölkənin atletləri iştirak edir.
