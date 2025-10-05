III MDB oyunları ilə əlaqədar Qəbələdə gücləndirilmiş xidmət təşkil olunub

Ölkəmizdə keçirilən III MDB oyunları ilə əlaqədar Qəbələdə təhlükəsizliyin yüksək səviyyədə təmin edilməsi məqsədilə Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) əməkdaşları tərəfindən fasiləsiz xidmət təşkil olunub.

Nazirliyin mətbuat xidmətindən Trend-ə bildirilib ki, rayon ərazisində və oyunların keçirildiyi məkanlarda xidmətə əlavə canlı qüvvə cəlb edilib.

Polis əməkdaşları və Daxili Qoşunların hərbi qulluqçuları ictimai asayişin qorunması, eləcə də hər hansı hüquqazidd əməllərin qarşısının vaxtında alınması istiqamətində fasiləsiz rejimdə fəaliyyət göstərirlər.