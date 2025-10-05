https://news.day.az/azerinews/1785713.html Azərbaycanın badminton millisi III MDB Oyunlarını 7 medalla başa vurub Azərbaycan badmintonçusu Leyla Camalzadə III MDB Oyunlarında gümüş medal qazanıb. Trend-in məlumatına görə, o, qızların fərdi yarışında rusiyalı Marina Tarasova ilə üz-üzə gəlib. Rəqibinə 0:2 hesabı ilə məğlub olan idmançımız ikinci yeri tutub. Daha öncə badmintonçularımız 6 bürünc mükafat əldə ediblər.
