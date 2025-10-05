Azərbaycanın badminton millisi III MDB Oyunlarını 7 medalla başa vurub

Azərbaycan badmintonçusu Leyla Camalzadə III MDB Oyunlarında gümüş medal qazanıb.

Trend-in məlumatına görə, o, qızların fərdi yarışında rusiyalı Marina Tarasova ilə üz-üzə gəlib.

Rəqibinə 0:2 hesabı ilə məğlub olan idmançımız ikinci yeri tutub.

Daha öncə badmintonçularımız 6 bürünc mükafat əldə ediblər. Bununla da Azərbaycan millisi turniri ümumilikdə 7 medalla başa vurub.

Qeyd edək ki, III MDB Oyunlarında badminton yarışlarına bu gün yekun vurulacaq.