Ağartı məhsulu yeyə bilməyənlər oxusun
Laktoza qarşı dözümsüzlük bir çox insanın qarşılaşdığı, lakin hələ də az tanınan həzm problemidir. Bu pozğunluq laktoza adlanan süd şəkərini həzm edə bilməməsinə aiddir.
Day.Az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, bir çoxları süd tərkibli qidalar yedikdə diareyadan əziyyət çəkir. Bu da, tibbdə laktoza dözümsüzlüyü adlanır. Beləliklə, laktoza qarşı dözümsüzlük nədir və onunla necə mübarizə aparmaq olar?
Laktoza qarşı dözümsüzlük bədənin laktozanı həzm edə bilməməsidir. Həzm sistemində laktaza fermentinin qeyri-kafi və ya olmaması səbəbindən baş verir. Bu, laktozanın bağırsaqlarda parçalana və həzm oluna bilməməsinə səbəb olur. Nəticədə laktoza dözümsüzlüyü olan insanlar süd və süd məhsulları istehlak etdikdə həzm problemi yaşayırlar.
Laktoza qarşı dözümsüzlüyün simptomları insandan insana dəyişə bilər, lakin ən çox görülən simptomlar bunlar ola bilər:
Qarın ağrısı və qaz
İshal və ya qəbizlik
Bulantı və qusma
Şişkinlik və qarın ağrısı
Anoreksiya
Yorğunluq
Laktoza dözümsüzlüyü olanlar üçün süd yerinə badam südü, soya südü və ya laktozsuz süd kimi alternativlərə üstünlük verilə bilər. Tərkibində probiyotik olan qidalar bağırsaq sağlamlığını dəstəkləyə bilər. Qatıq və kefir kimi probiotiklərlə zəngin qidaların istehlakı faydalı ola bilər.
Bəzi insanlar laktoza həzmini dəstəkləmək üçün laktaza əlavələrindən istifadə edə bilərlər. Bununla belə, bu məsələ ilə bağlı həkimə müraciət etmək vacibdir.
Laktoza qarşı dözümsüzlük düzgün qidalanma və həyat tərzi dəyişiklikləri ilə idarə edilə bilən bir vəziyyətdir. Ancaq simptomlar şiddətlidirsə və ya davam edərsə, bir tibb işçisi ilə məsləhətləşmək vacibdir.
