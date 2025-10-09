İşdə yuxunuz gələndə bunları edin
İş vaxtı gözlərinizin ağırlaşması, konsentrasiyanın düşməsi və davamlı yuxu hissi əksər insanların qarşılaşdığı problemlərdir. Mütləq səbəb uzun yuxusuzluq, gecə narahat yuxu, ağır yemək, az hərəkət və ya monoton iş ritmi ola bilər.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, bəzən də əzələ yorğunluğu və ya qida çatışmazlığı yuxunu artırır. Uzun müddətli yuxu problemləri varsa, həkimə müraciət etmək məsləhətdir. Təcili və effektiv üsullar arasında soyuq su ilə üzünüzü yumaq dərhal canlanma hissi verir. Qısa gəzinti etmək 5-15 dəqiqə təmiz havada və ya ofisdə sürətli hərəkət qan dövranını sürətləndirir. Dərin nəfəs məşqləri oksigenlə təmin edir və zehni açıqlıq yarada bilər. Çeynəmə hərəkəti beyni oyada bilər. Soyuq kompres və ya buz boyun arxasına və ya alnınıza qoyulduqda qısa müddətli oyanma təmin edir.
Enerjinizi artırmaq üçün kofeini səhər və işə başlamazdan sonra 20-30 dəqiqə istifadə etmək faydalıdır, amma günün ikinci yarısında məhdudlaşdırmaq lazımdır. Qısa 10-20 dəqiqəlik "power nap" diqqəti bərpa edir, amma uzun yuxular süstlük yarada bilər. Yüngül və zülallı qəlyanaltılar qan şəkərini stabilləşdirir və enerji verir. Çox ağır nahar yeməkdən qaçınmaq lazımdır, çünki yağlı və karbohidratlı yeməklər yeməkdən sonra uyuqluq yaradır. Parlaq işıq beynin oyandığını siqnal verir, buna görə iş yerində işığı gücləndirmək faydalıdır. Ayaqda işləmək və ya tez-tez ayağa qalxıb hərəkət etmək diqqəti artırır. Hər 45-60 dəqiqədən bir qısa fasilə verərək ayağa qalxmaq, uzanmaq və hərəkət etmək məsləhətdir. Monoton işləri qısa hissələrə bölmək və aralarda fasilə vermək iş məhsuldarlığını artırır. Yüngül musiqi bəzilərini oyatsa da, bəziləri üçün sakitlik daha faydalıdır. İş yoldaşları ilə qısa "stand-up" görüşləri həm sosial oyanma, həm də iş planlaması üçün faydalıdır. Davamlı yuxululuq varsa, tibbi səbəblər üçün həkimə müraciət etmək vacibdir.
Yuxu pozuntularını dərmanla aradan qaldırmaq təhlükəli ola bilər, ona görə dərman istifadəsi həkim məsləhəti ilə olmalıdır. Təhlükəli avadanlıqla işləyərkən yuxu hissi varsa, işi dayandırmaq və təhlükəsizlik qaydalarına riayət etmək vacibdir. İş vaxtı yuxunu qovmaq üçün dərhal tətbiq oluna bilən üsullar, gündəlik strategiyalar və iş mühitində edilə bilən dəyişikliklər birləşdirilməlidir. Ən yaxşı nəticə üçün isə yaxşı gecə yuxusu və sağlam həyat tərzi əsasdır.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре