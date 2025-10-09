Pomidoru xiyarla birlikdə yeməyin! - Mütəxəssislərdən vacib xəbərdarlıq
Pomidor və xiyar yay aylarında süfrələrin ayrılmaz "soyuducu tandemi" sayılsa da, mütəxəssislərə görə bu vərdiş o qədər də günahsız deyil. Qidalanma üzrə mütəxəssislər xəbərdarlıq edir ki, pomidorla xiyarın eyni vaxtda yeyilməsi orqanizmdə vitaminlərin mənimsənilməsini azalda və mədə narahatlıqlarına səbəb ola bilər.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, mütəxəssislərin sözlərinə görə, pomidorda olan C vitamini, xiyarda mövcud askorbin turşusu oksidaz fermenti ilə birləşdikdə təsirini itirir. Bu səbəbdən, hər iki tərəvəzin fərqli vaxtlarda qəbul edilməsi daha sağlam sayılır.
Qidalanma mütəxəssisləri bildirirlər ki, pomidor və xiyar həzm sistemində fərqli sürətlə parçalanır. Pomidorun turş tərkibi mədə turşusunu artırır, xiyar isə yüksək su miqdarı səbəbilə həzmi yavaşıdır. Bu, xüsusilə həssas mədəyə malik şəxslərdə şişkinlik, qaz və həzm pozğunluğu yarada bilər.
Aparılan araşdırmalar da göstərir ki, xiyarın tərkibindəki askorbin turşusu oksidaz fermenti, pomidorun əsas faydalı komponentlərindən biri olan C vitamininin sorulmasını əngəlləyir. Nəticədə, pomidorun orqanizm üçün ən dəyərli faydalarından biri azalır.
Mütəxəssislər tövsiyə edir ki, bu iki tərəvəz tamamilə ayrılmasın, lakin eyni yeməkdə deyil, fərqli vaxtlarda qəbul olunsun. Məsələn, pomidoru səhər yeməyində, xiyarı isə nahar və ya axşam yeməyində yemək hər iki tərəvəzin faydasını maksimuma çatdırır.
