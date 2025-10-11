Əl və dırnaqlarda görünən dəyişikliklər hansı xəstəlikdən xəbər verir?
Dırnaqlar və əllər bədənin sağlamlıq vəziyyətini göstərən mühüm siqnallardandır. Onlarda baş verən dəyişikliklər bəzən ciddi xəstəliklərin xəbərdarlıq əlaməti ola bilər.
1. Saralma
Dırnaqların saralması adətən göbələk infeksiyasına işarə edir. Lakin bəzən ağciyər xəstəlikləri, şəkərli diabet və ya limfa dövranı problemləri ilə də əlaqəli ola bilər.
2. Ağ ləkələr və ya xətlər
Bu dəyişikliklər çox vaxt sink və ya kalsium çatışmazlığından yaranır. Ancaq qaraciyər və böyrək problemləri zamanı da müşahidə edilə bilər.
3. Qırılma və soyulma
Əgər dırnaqlar tez-tez qırılır və soyulursa, bu dəmir çatışmazlığı anemiyasının əlaməti ola bilər. Həmçinin qalxanabənzər vəzi problemləri də dırnaq quruluşuna təsir edir.
4. Qabarıqlıq və ya batıqlıq
Dırnağın ortasının batması və ya qaşıq şəklinə düşməsi dəmir çatışmazlığına işarədir. Əksinə, dırnaq səthinin qabarıqlaşması ürək və ağciyər xəstəlikləri ilə əlaqələndirilir.
5. Mavimsi və ya solğun rəng
Əllərin və dırnaqların mavimsi görünməsi qan dövranı pozğunluqları və ya aşağı oksigen səviyyəsinin göstəricisi ola bilər.
6. Sarı və qalınlaşmış dırnaqlar
Bu hal çox vaxt xroniki bronxit, limfa sistemində durğunluq və ya göbələk infeksiyaları ilə əlaqələndirilir.
7. Dırnaq dibində ağlıq
Dırnaqların dibinin ağ, uclarının isə tünd rəngdə olması qaraciyər sirrozu, ürək çatışmazlığı və ya şəkər xəstəliyinin əlamətidir.
Həkimlər bildirir ki, əllərdə və dırnaqlarda baş verən bu dəyişikliklər uzunmüddətli davam edərsə, qan analizləri və ümumi müayinə mütləq aparılmalıdır.
