Sinə xərçəngi halları artır - Riski azalda bilən 6 qida
Döş xərçəngi qadınlar arasında ən çox rast gəlinən xəstəliklərdən birinə çevrilib - təxminən hər 28 qadından biri bu riski daşıyır.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, mütəxəssislər bildirirlər ki, düzgün pəhriz seçimi bu riski azaltmağa kömək edə bilər.
Pəhrizin orqanizmdə iltihabı azaltmaq, hormonları tarazlaşdırmaq və hüceyrə bərpasını dəstəkləmək kimi mühüm təsirləri var.
Aşağıdakı 6 qida döş xərçəngi riskini təbii yolla azalda bilər:
1. Nar - Tərkibindəki ellagitanninlər xərçəng hüceyrələrinin çoxalmasının qarşısını alır və estrogen səviyyəsini tənzimləyir.
2. Brokoli, kələm, gül kələm - Bu tərəvəzlərdəki sulforafan maddəsi bədəndəki zərərli estrogen qalıqlarını təmizləyir və şiş böyüməsini ləngidir.
3. Soya məhsulları - Soya, tofu və mərciməkdə olan izoflavonlar hormon tarazlığını qoruyur və döş hüceyrələrinin anormal artımının qarşısını alır.
4. Amla və qreypfrut kimi C vitamini mənbələri - Güclü antioksidant təsir göstərərək hüceyrə DNT-sini qoruyur və immuniteti gücləndirir.
5. Zeytun yağı - Aralıq dənizi pəhrizinin əsas hissəsi olan bu yağ iltihabı azaldır və hüceyrələri mutasiyalardan qoruyur.
6. Balıq və dəniz məhsulları - Omeqa-3 yağ turşuları hormon səviyyəsini tənzimləyir və xərçəng riskini azaldır.
Həkimlər bildirir ki, bu qidaları balanslı şəkildə gündəlik pəhrizə daxil etmək həm sağlamlığı qoruyur, həm də xərçəng riskini əhəmiyyətli dərəcədə azalda bilər.
