Çoxları zəncəfilin bu faydalarını bilmir
Zəncəfil əsrlərdir həm təbii dərman, həm də gündəlik qida əlavəsi kimi tanınır.
Day.Az Metbuat.az-a istinadən xəbər verir ki, xüsusilə soyuq aylarda immuniteti gücləndirmək və bədəni viruslardan qorumaq üçün ən təsirli bitkilərdən biridir.
Zəncəfil çaya əlavə edildikdə boğaz ağrısını və öskürəyi azaldır, nəfəs yollarını təmizləyir, bədəni isidir və soyuqdəyməyə qarşı təbii qoruyucu rol oynayır.
Eyni zamanda həzm sistemini yaxşılaşdırır, mədə bulanmasını aradan qaldırır, gərginliyi azaldır və enerjini artırır.
Zəncəfili suya qataraq içmək də bədən üçün çox faydalıdır. Belə halda maddələr mübadiləsini sürətləndirir, arıqlamağa kömək edir, qanın təmizlənməsini və dövranın yaxşılaşmasını təmin edir. Dərinin parlaqlığını artırır, toksinlərin orqanizmdən atılmasına yardım edir, həmçinin qan şəkərini tənzimləyərək ürək-damar sağlamlığını qoruyur.
Mütəxəssislər zəncəfili gündəlik rasiona az miqdarda daxil etməyi, xüsusilə səhər saatlarında isti su və ya çayla qəbul etməyi məsləhət görürlər. İstər çayda, istər suda istifadə olunsun, zəncəfil orqanizm üçün təbii enerji və sağlamlıq mənbəyidir.
