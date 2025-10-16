Damarları təmizləyən “ürək meyvəsi”

Mütəxəssislər bildirir ki, qan damarlarını açan və qan axınını sürətləndirən meyvə nektarindir. Tərkibindəki güclü antioksidantlar və minerallar sayəsində damarları rahatladır, ürəyi qoruyur və qan dövranını yaxşılaşdırır.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, nektarin sözü yunan dilindən tərcümədə "tanrıların içkisi" mənasını verir.

Şəkilcə ürəyə bənzədiyi üçün bir çox ölkədə "qəlb meyvəsi" kimi tanınır.

Şaftalı ilə qarışdırılsa da, o, şaftalı ağacının təbii mutasiya nəticəsində yaranmış hamar qabıqlı alt növüdür.

Əvvəlcə Çində yetişdirilib, daha sonra Avropa və Aralıq dənizi ölkələrinə yayılıb.

Yüksək C vitamini - damar divarlarını möhkəmləndirir

Dietoloq Dyt. Ayşə Yılmaz deyir: "C vitamini damar divarlarını möhkəmləndirir, kollagen istehsalını artırır və ürək-damar sistemini sərbəst radikallardan qoruyur."

Nektarin antioksidant təsir göstərir

Damar divarlarını bərpa edir

Xroniki iltihab riskini azaldır

Qan dövranını yaxşılaşdırır

Potasyumla zəngindir - damarların genişlənməsinə kömək edir və qan təzyiqini sabit saxlayır.

Qan axını sürətlənir, ürək daha rahat işləyir.

Ürəyi yüklənmədən qoruyur.

Antioksidant gücü - damarları təmizləyir

Flavonoid və beta-karoten damar divarlarını gücləndirir

Ürək tutması riskini azaldır

"Pis" xolesterolu (LDL) aşağı salır

Damar tıxanıqlığının qarşısını alır

Bədənə enerji verir, sağalmanı sürətləndirir

Ümumi immuniteti gücləndirir

Oksigen dövranını artırır

Orqanizmi yeniləyir, iltihabı azaldır