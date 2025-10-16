Damarları təmizləyən “ürək meyvəsi” - Təbii stent təsiri göstərir
Mütəxəssislər bildirir ki, qan damarlarını açan və qan axınını sürətləndirən meyvə nektarindir. Tərkibindəki güclü antioksidantlar və minerallar sayəsində damarları rahatladır, ürəyi qoruyur və qan dövranını yaxşılaşdırır.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, nektarin sözü yunan dilindən tərcümədə "tanrıların içkisi" mənasını verir.
Şəkilcə ürəyə bənzədiyi üçün bir çox ölkədə "qəlb meyvəsi" kimi tanınır.
Şaftalı ilə qarışdırılsa da, o, şaftalı ağacının təbii mutasiya nəticəsində yaranmış hamar qabıqlı alt növüdür.
Əvvəlcə Çində yetişdirilib, daha sonra Avropa və Aralıq dənizi ölkələrinə yayılıb.
Yüksək C vitamini - damar divarlarını möhkəmləndirir
Dietoloq Dyt. Ayşə Yılmaz deyir: "C vitamini damar divarlarını möhkəmləndirir, kollagen istehsalını artırır və ürək-damar sistemini sərbəst radikallardan qoruyur."
Nektarin antioksidant təsir göstərir
Damar divarlarını bərpa edir
Xroniki iltihab riskini azaldır
Qan dövranını yaxşılaşdırır
Potasyumla zəngindir - damarların genişlənməsinə kömək edir və qan təzyiqini sabit saxlayır.
Qan axını sürətlənir, ürək daha rahat işləyir.
Ürəyi yüklənmədən qoruyur.
Antioksidant gücü - damarları təmizləyir
Flavonoid və beta-karoten damar divarlarını gücləndirir
Ürək tutması riskini azaldır
"Pis" xolesterolu (LDL) aşağı salır
Damar tıxanıqlığının qarşısını alır
Bədənə enerji verir, sağalmanı sürətləndirir
Ümumi immuniteti gücləndirir
Oksigen dövranını artırır
Orqanizmi yeniləyir, iltihabı azaldır
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре