Ürəktutmaların artmasının səbəbi bilindi - Hamı hər gün istifadə edir
Plastik tərkibli maddələrin ürək fəaliyyətinə təsiri aşkarlanıb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, plastik məmulatların tərkibində geniş istifadə olunan bisfenol A (BPA) və digər fenolların ürəyin elektrik aktivliyinə mənfi təsir göstərə biləcəyi müəyyən edilib.
Bu nəticəyə ABŞ-ın Sinsinnati Universitetinin Tibb Kollecinin alimləri gəliblər.
Araşdırmanın nəticələri universitetin rəsmi saytında dərc olunub.
Mütəxəssislər bildirirlər ki, BPA maddəsi gündəlik istifadə olunan bir çox məhsulun, yəni plastik qabların, butulkaların, kosmetik vasitələrin və kassa çek lentlərinin tərkibində mövcuddur. Bu maddələr orqanizmdə zamanla toplanaraq ürək-damar, hormonal və allergik xəstəliklərin yaranma riskini artırır.
Araşdırma çərçivəsində alimlər 600 nəfərin sağlamlıq göstəricilərini, o cümlədən qan və toxumalardakı fenol səviyyəsini təhlil ediblər. Nəticədə məlum olub ki, bu maddələrin miqdarı yüksək olan şəxslərdə ürək ritm pozğunluqları və elektrokardioqramda anomaliyalar daha çox müşahidə edilir.
Tədqiqatçılar qeyd edirlər ki, sağlam və gənc şəxslərdə risk nisbətən aşağıdır. Lakin genetik meyllilik və ya yaşın artması bu maddələrin təsirini gücləndirərək ürəyin fəaliyyətinə ciddi təsir göstərə bilər. Hətta az miqdarda belə fenollar orqanizmdə yığılaraq kumulyativ (toplanma) effekt yaradır.
