Uşaq əmizdirən analar, bu 10 qidadan imtina edin
Ana südü yalnız körpənin qidalanması deyil, həm də ananın sağlamlığı və özünü yaxşı hiss etməsi deməkdir. Qadının gündəlik qəbul etdiyi qidalar südün tərkibinə, dadına, qida dəyərinə və hətta körpənin onu asanlıqla həzm etməsinə birbaşa təsir göstərir. Bəzi məhsullar südün dadını dəyişə, uşaqda qarın sancısı və ya allergiya yarada bilər, digərlərində isə körpə üçün təhlükəli maddələr ola bilər.
1. Alkoqol
Alkoqol qana keçdiyi kimi 30-60 dəqiqə ərzində ana südünə də keçir. Hətta az miqdarda qəbul olunması körpənin sinir sisteminə təsir edir: yuxululuq, əsəbilik və inkişaf ləngiməsi yarada bilər. Əgər ana içki qəbul edibsə, ya əvvəlcədən südünü sağmalı, ya da əmizdirmədən əvvəl ən azı 2-3 saat gözləməlidir.
2. Kofein
Qəhvə, qara və yaşıl çay, enerji içkiləri, kola hamısı kofein mənbəyidir. Körpənin orqanizmi kofeini tez xaric edə bilmir, bu isə yuxusuzluq, narahatlıq və qanazlığına səbəb ola bilər. Təhlükəsiz doza: gündə 200 milliqrama qədər (təxminən 1-2 fincan qəhvə). Alternativ kofeinsiz qəhvə.
3. Şokolad
Şokoladda kofeinə oxşar təsir göstərən teobromin var. Çox qəbul edildikdə uşaqda narahatlıq və yuxu problemləri yarada bilər. Optimal miqdar: 30 qramadək (bir neçə kiçik parça qara şokolad).
4. Kəskin dadlı qidalar
Sarımsaq, soğan, quspar, acı ədviyyatlar südün dad və qoxusunu dəyişə bilər. Zərərli olmasa da, bəzi körpələr bu səbəbdən əmizməkdən imtina edə bilər.
5. Şirniyyat bolluğu
Tort, pirojna, qazlı içkilər və peçenye faydasız kaloridir. Onlar südün qida dəyərini azaldır, həmçinin ananın qan şəkərinə təsir göstərir.
Şirniyyatı meyvə, quru meyvə və ya az miqdarda balla əvəz etmək olar.
6. Yağlı və qızardılmış yeməklər
Fastfud, yarımfabrikatlar, kolbasa və trans yağlı qidalar südün yağ tərkibini pisləşdirir, bu da körpənin sinir sisteminin inkişafına mənfi təsir edə bilər.
Daha faydalı yağlar seçin: avokado, qoz-fındıq, tumlar, zeytun yağı.
7. Çiy məhsullar
Çiy balıqla suşi, dəniz məhsulları, pasterizə olunmamış süd və ya pendir bakteriya və parazit daşıya bilər.
Bu, anada zəhərlənmə və süd istehsalının azalmasına səbəb ola bilər. Yalnız yaxşı bişirilmiş qidalar qəbul edin.
8. Bəzi bitki çayları
Hər bitki çayı laktasiya dövründə təhlükəsiz deyil. Məsələn, nanə, cəfəri, jenşen, zveroboy və ya yovşan südün miqdarını azalda və ya körpəyə təsir edə bilər.
Təhlükəsiz seçimlər: az miqdarda çobanyastığı, şüyüd, zəncəfil.
9. Potensial allergenlər
Süd məhsulları, yumurta, qoz-fındıq, soya, qarğıdalı bəzən bunlar uşaqda səpki, qarın sancısı və ya ishal yarada bilər. Əgər əmizdirmədən sonra belə simptomlar müşahidə olunarsa, ananın rasionu izlənilməli və pediatrla məsləhətləşilməlidir.
10. Süni şirinləşdiricilər
Məsələn, aspartam parçalanaraq fenilalaninə çevrilir. Bu, fenilketonuriya (genetik xəstəlik) olan uşaqlar üçün təhlükəlidir. Daha yaxşı alternativ: steviya və ya az miqdarda bal.
Ana nə yeməlidir?
Körpəni əmizdirən qadının rasionu balanslı və müxtəlif olmalıdır:
Zülallar: az yağlı ət, toyuq, balıq, paxlalılar.
Karbohidratlar: tam taxıl sıyıqları, qarışıq undan çörək, tərəvəz, meyvə.
Yağlar: qoz-fındıq, tumlar, avokado, zeytun yağı.
Su: gündə ən azı 2 litr təmiz maye.
Yalnız spirtli içki və fastfud kimi açıq-aşkar zərərli məhsullardan deyil, həm də allergiya, köp və ya südün dadının dəyişməsinə səbəb ola biləcək qidalardan uzaq durmaq lazımdır. Düzgün qidalanma ananın gücünü qoruyacaq, körpənin isə sağlam inkişafını təmin edəcək. /lent.az
