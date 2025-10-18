Zəfəran haqqında bilmədiklərimiz – xeyri və zərəri
Zəfəran dünyanın ən bahalı ədviyyatlarından biri olmaqla yanaşı, həm də bir çox xəstəliklərə qarşı təbii vasitə kimi tanınır.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, onun faydaları ilə yanaşı, düzgün istifadə edilmədikdə bəzi mənfi təsirləri də ola bilər.
Zəfəranın faydaları
Mütəxəssislər bildirir ki, zəfəran orqanizm üçün çoxsaylı müsbət təsirlərə malikdir:
Əhvalı yaxşılaşdırır: Zəfəran beyində "xoşbəxtlik hormonu" olan serotoninin ifrazını artıraraq depressiya və gərginliyi azaldır.
Göz sağlamlığını qoruyur: Antioksidant tərkibi sayəsində görmə qabiliyyətinin zəifləməsinin qarşısını alır.
Yaddaşı gücləndirir: Zəfəran beyin fəaliyyətini stimullaşdırır, Alzheimer və demans kimi xəstəliklərin riskini azaldır.
Dəri və saç üçün faydalıdır: Dərini canlandırır, saçların kökünü möhkəmləndirir.
İltihabı azaldır: Zəfəranın tərkibindəki maddələr bədəndəki iltihab proseslərinə qarşı təbii qoruma yaradır.
Zəfəranın zərərləri
Faydaları çox olsa da, zəfərandan həddindən artıq istifadə orqanizmə zərər verə bilər.
Gündə 1 qramdan çox qəbul etmək başgicəllənmə, ürəkbulanma və allergiya yarada bilər.
Hamilə qadınlara çoxlu miqdarda zəfəran istifadə etmək erkən doğuş riskini artıra bilər.
Qan təzyiqi aşağı olan insanlarda zəfəran təzyiqin daha da düşməsinə səbəb ola bilər.
Mütəxəssislərdən xəbərdarlıq
Bitki mütəxəssisləri bildirirlər ki, zəfəran **dərman kimi deyil, ədviyyat kimi** istifadə edilməlidir. Gündəlik yeməklərdə çox az miqdarda - ucu ilə götürülən qədər zəfəran kifayətdir.
Nəticə odur ki, zəfəran həm sağlamlıq, həm də gözəllik üçün möcüzəvi təsirə malikdir, amma onun gücünü düzgün istifadə etmək vacibdir. Hər şeydə olduğu kimi, burada da ölçü saxlamaq əsas şərtdir.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре