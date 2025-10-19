Sarımsaq və soğandan 10 qat daha faydalıdır - Ömrü uzadır
Təbiətin müalicəvi sərvətləri arasında elələri var ki, təsiri ilə sarımsaq və soğanı belə kölgədə qoyur. Ənənəvi tibbdə immuniteti gücləndirən və bədəni təmizləyən sarımsaq-soğan tandemi çoxdan tanınır. Lakin son araşdırmalara görə, xalq arasında "təbii antibiotik" kimi tanınan xren (turp turu) bu iki möcüzəvi qidanı da geridə qoyur.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, mütəxəssislər bildirirlər ki, xrenin tərkibindəki fermentlər və kükürd birləşmələri bağırsaqları toksinlərdən təmizləyir, həzmi yaxşılaşdırır və immun sistemini gücləndirir. Onu çiy şəkildə yemək isə təsirini bir neçə qat artırır.
Xren liflə zəngin olduğundan bağırsaq hərəkətlərini tənzimləyir, qəbizliyin qarşısını alır və orqanizmdəki zərərli bakteriyaların çoxalmasını əngəlləyir. Həkimlər bildirirlər ki, sağlam bağırsaq ümumi immun sisteminin güclü olmasının əsas açarıdır. Xam şəkildə yeyilən xren mədə turşusunu balanslaşdırır, reflü və şişkinlik kimi problemləri azaldır. Müntəzəm istifadəsi həm həzmi tənzimləyir, həm də bədəni daxildən cavanlaşdırır.
Soyuq mövsümlərdə tez-tez xəstələnənlər üçün xren əvəzsiz vasitə sayılır. C vitamini, antioksidant və fitokimyəvi maddələrlə zəngin tərkibi sayəsində orqanizmi infeksiyalara qarşı qoruyur və xəstəliklərə qarşı müqaviməti artırır.
