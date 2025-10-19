Bu meyvələri birlikdə yemək olmaz - Diyetoloqlardan XƏBƏRDARLIQ
Meyvələr orqanizm üçün son dərəcə faydalı olsa da, onların düzgün şəkildə istehlak olunmaması bəzi sağlamlıq problemlərinə səbəb ola bilər.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, xüsusilə də bəzi meyvələrin birlikdə yeyilməsi həzm sisteminə mənfi təsir göstərə, qarında köp, qaz, həzmsizlik, hətta allergik reaksiyalar yarada bilər. Diyetoloqlar bu barədə ciddi xəbərdarlıq edir. Diyetoloqlar meyvələri əsasən üç qrupa bölür: turş meyvələr (limon, portağal, naringi, kivi, ananas), şirin meyvələr (banan, xurma, üzüm, şaftalı), və yarımturş meyvələr (alma, armud, ərik, albalı). Bu meyvə qruplarını bir-biri ilə qarışdırmaq bəzi hallarda həzm problemlərinə yol aça bilər. Banana ilə portağal və ya kivi kimi turş meyvələrin birlikdə yeyilməsi bağırsaqlarda fermentasiya prosesini sürətləndirə bilər, nəticədə qaz, köp və həzmsizlik yaranır. Qarpız çox su və şəkər ehtiva etdiyindən, digər meyvələrlə birlikdə yeyilməsi tövsiyə olunmur, bu, həzmi çətinləşdirə və qarında diskomfort yarada bilər. Süd ilə turş meyvələrin, məsələn portağal və ya kivi ilə smuzi hazırlanması südün laxtalanmasına və mədə pozğunluğuna səbəb ola bilər. Üzüm ilə alma və ya armud birlikdə yeyildikdə qaz və köp yarada bilər.
Diyetoloqlar xüsusilə mədə-bağırsaq problemləri yaşayan şəxslərin və uşaqların meyvə qarışıqlarına diqqət etməsini tövsiyə edirlər. Uşaqlarda qarışıq meyvə püre və ya salatlarının bəzən allergik reaksiyalara və ya qarın ağrılarına səbəb olduğu müşahidə olunub. Ən doğru meyvə istehlakı forması meyvələri tək halda və əsasən acqarına yeməkdir. Bu zaman meyvənin tərkibindəki vitamin və minerallar orqanizm tərəfindən daha yaxşı mənimsənilir. Nəticə olaraq, meyvə sağlamlıq üçün vacib qida qrupudur, lakin düzgün birləşdirilmədikdə əks effekt verə bilər. Qidalanma üzrə mütəxəssislər meyvə seçimində və istehlak formasında diqqətli olmağı tövsiyə edir.
