Hər gün bir kök yeyin - inanılmaz faydaları
Tərəvəzlər arasında həm ləzzətinə, həm də sağlamlığa faydalarına görə seçilən yerkökü gündəlik pəhrizinizdə mütləq olmalıdır.
Day.Az Medicina.az-a istinadən xəbər verir ki, yerkökünün müntəzəm istehlakı sağlam həyatı dəstəkləyən bir çox fayda gətirir.
Göz sağlamlığını dəstəkləyir
Yerkökü göz sağlamlığını qoruyur. Daimi istehlak gecə görmə qabiliyyətini yaxşılaşdırır və gözün zərif toxumalarının sağlamlığını qorumağa kömək edir.
İmmuniteti gücləndirir
Yerkökü tərkibindəki antioksidant sayəsində immunitet sistemini dəstəkləyir. Orqanizmi xəstəliklərə və infeksiyalara qarşı daha davamlı edir.
Həzm sisteminə faydalıdır
Liflə zəngin olan yerkökü bağırsaqların nizamlı işləməsinə kömək edir. Qəbizlik riskini azaldır və həzmi asanlaşdırır.
Bağırsaq florasını dəstəkləyir, həzm sisteminin sağlamlığını yaxşılaşdırır və mədə narahatlığının qarşısını alır.
Ürək sağlamlığını dəstəkləyir
Tərkibindəki kalium və lif sayəsində yerkökü qan təzyiqini tənzimləməyə kömək edir. Daimi istehlak ürək xəstəliyi riskini azaldır və ümumi ürək-damar sağlamlığını dəstəkləyir.
Dərini yaxşılaşdırır
Beta-karoten dəri hüceyrələrinin bərpasına kömək edir, dərini daha sağlam və canlı göstərir. Yerkökü də dəri iltihabını azaldır, sızanaq və qızartı kimi problemlərin qarşısını almağa kömək edir.
Çəkiyə nəzarət
Aşağı kalorili və liflə zəngin tərəvəz olan yerkökü toxluq hissi keçirməyə kömək edir. Həmçinin həzm sistemini tənzimləməyə kömək edir.
