Bu pozada yatmaq bütün orqanlara xeyirdir - Açıqlama
Sol çiyni üstə yatmaq daha faydalıdır.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, bunu ispan dietoloq Reme Navarro deyib.
O, insanlara sol tərəfi üstə yatmağı məsləhət görüb, çünki bu pozanın sağlamlığa bir çox faydası var. Onun sözlərinə görə, sol tərəfdə yatarkən qida həzmi asanlaşır, çünki bu vəziyyətdə mədə və bağırsaqlar daha təbii şəkildə işləyir və qida rahat şəkildə həzm sistemindən keçir.
Navarro bildirib ki, bu poza həmçinin qaraciyərin fəaliyyətinə də müsbət təsir göstərir, çünki orqanlar arasında təzyiq azalır və qan dövranı yaxşılaşır.
Mütəxəssis əlavə edib ki, sol çiyni üstə yatmaq ürəyin işini də yüngülləşdirir. Bunun səbəbi, bədənin sağ tərəfində yerləşən böyük vena damarının (aşağı boş vena) təzyiqdən azad olmasıdır. Nəticədə qan dövranı daha səmərəli olur və ürəyə yük azalır.
Bundan əlavə, sol tərəfdə yatmaq mədə yanmasını azalda bilər. Hamilə qadınlar üçün isə bu poza xüsusilə faydalıdır, çünki plasentada qan dövranını yaxşılaşdırır, qaraciyər və böyrəklərə təzyiqi azaldır.
