Azərbaycanlıların sevimli mürəbbəsi ilə bağlı həkimdən xəbərdarlıq
Rusiyalı həkim feyxoadan hazırlanan mürəbbənin bəzi hallarda sağlamlıq üçün təhlükəli ola biləcəyini bildirib.
Day.Az Milli.Az-a istinaən xəbər verir ki, qastroenteroloq Yevgeni Belousovun sözlərinə görə bu mürəbbə düzgün bişirildikdə və az miqdarda qəbul edildikdə faydalı ola bilər, lakin şəkərli diabet, hipertiroidizm və allergiyası olan şəxslər üçün zərərli təsir göstərə bilər.
Mütəxəssis bildirib ki, şəkərin yüksək tərkibinə görə diabet xəstələrinin bu mürəbbədən imtina etməsi lazımdır. Hətta şəkər əvəzinə şirinləşdirici istifadə edildikdə belə, feyxoandakı fruktoza qanda şəkərin səviyyəsini artıra bilər. Asan mənimsənilən karbohidratların çoxluğu isə orqanizmdə piy yığılmasına səbəb olur. Tərkibindəki yod miqdarına görə feyxoa hipertiroidizmi olan insanlara da əks göstərişdir. Həkim həmçinin allergiya riskini və mədə turşuluğu yüksək olan qastrit və ya mədə yarası xəstələrində bu məhsulun selikli qişanı qıcıqlandıra biləcəyini xatırladıb.
Belousov böyüklərə gündə ən çox iki çay qaşığı, üç yaşdan yuxarı uşaqlara isə yarım qaşıqdan artıq olmamaqla həftədə iki-üç dəfə feyxoa mürəbbəsi yeməyi məsləhət görüb.
Onun sözlərinə görə, bu mürəbbənin müsbət tərəfləri də var. Tərkibindəki lif və pektin bağırsaq hərəkətini stimullaşdırır və toksinlərin xaric olunmasına kömək edir. Bişirildikdən sonra belə, mürəbbədə qalan flavonoidlər orqanizmdə oksidləşmə stressini və iltihabı azaldır. Feyxoa mürəbbəsi yod mənbəyidir, bu da yod çatışmazlığı olan bölgələrdə yaşayanlar üçün faydalıdır. Vitamin C və bitki mənşəli maddələr immun sistemini gücləndirir. Həkim qeyd edib ki, şəkərin miqdarı məntiqli saxlanıldıqda feyxoa mürəbbəsi sənaye üsulu ilə hazırlanmış desertlərə nisbətən daha sağlam seçimdir.
