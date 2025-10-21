Qışda bu balığı yeyən xəstəlik nədir bilmir
Qış mövsümündə immun sistemini gücləndirmək üçün balıq istehlakı böyük əhəmiyyət daşıyır. Çoxları yalnız kilki, palamut və ya somonu tanıyır, lakin mütəxəssislər soyuq aylarda xüsusilə istavrit balığının sağlamlığa təsirini vurğulayırlar.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, mütəxəssis dietoloqların sözlərinə görə, istavrit - omega-3 yağ turşuları, D vitamini, sink, selen və B12 vitamini baxımından olduqca zəngindir.
Bu maddələr qışda tez-tez rast gəlinən soyuqdəymə, qrip, halsızlıq və yorğunluğa qarşı ən güclü təbii müdafiə vasitələrindən hesab olunur.
Mütəxəssislər istavritin həftədə ən az iki dəfə istehlak edilməsini tövsiyə edir. Sobada və ya manqalda bişirildikdə həm az kalorili, həm də yüksək proteinli sağlam bir yemək olur.
Qızartma üsulu ilə bişirildikdə balığın qida dəyəri azalır. Bu səbəbdən az yağla bişirməyə üstünlük vermək tövsiyə olunur.
Balıqçılara görə istavritin ən ləzzətli və yağlı dövrü noyabr - mart ayları arasıdır. Soyuq dəniz suyunda yetişən bu balıq bu aylarda həm daha qidalandırıcı, həm də daha doyumludur.
İstavritin faydaları bununla bitmir:
- Ürək və damar sağlamlığını qoruyur
- Beyin fəaliyyətini dəstəkləyir
- Xolesterini balanslaşdırmağa kömək edir
Bu səbəbdən qış aylarında həm böyüklərin, həm də uşaqların menyusunda mütləq yer almalıdır.
