Qara zirə yağı - Hər dərdin dərmanı
Qara zirə yağı tərkibindəki timokinon adlı təsirli komponent sayəsində immun sistemini gücləndirir, hüceyrə səviyyəsində müdafiə mexanizmini aktivləşdirir və xüsusilə xərçənglə mübarizədə təbii dəstək kimi ön plana çıxır.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, bu şəfalı bitki bir çox xəstəliyə qarşı faydalı təsir göstərir. Qara zirə təbii olaraq Cənubi Avropa, Şimali Afrika və Cənub-Qərbi Asiya kimi bölgələrdə bitir. Eyni zamanda Yaxın Şərq, Hindistan, Pakistan, Suriya, Səudiyyə Ərəbistanı və Türkiyədə də geniş şəkildə becərilir.
Qara zirə yağının faydaları:
Dəri üçün:
Sızanaq, ekzema, sedef kimi dəri problemlərinə qarşı müsbət təsir göstərir.
Həzm sistemi üçün:
Həzm pozğunluqlarını aradan qaldırır, bağırsaq funksiyalarını tənzimləyir və mədə selik qişasını qoruyur.
İmmunitet sistemi üçün:
Timokinon maddəsi T hüceyrələri və faqositlər kimi immun hüceyrələrinin fəaliyyətini artıraraq bədəni virus və bakteriyalara qarşı daha güclü edir.
Antioksidant təsir:
Qara zirə yağı antioksidant, iltihab əleyhinə, antibakterial, antidiyabetik və xərçəng əleyhinə təsirlərə malikdir.
Ürək və beyin sağlamlığı üçün:
Lipid peroksidləşməsini azaldaraq ürək-damar və beyin funksiyalarını qoruyur. Revmatizm və degenerativ xəstəliklərdə də müsbət təsirləri müşahidə edilib.
Zəngin tərkibi ilə qida dəstəyi
Qara zirə toxumu A vitamini, B qrupu vitaminləri, karoten, dəmir, sink, selenium, maqnezium, kalsium, kalium və fosfor kimi minerallarla zəngindir. Bu tərkib onu həm dərman, həm də pəhriz əlavəsi kimi faydalı edir.
Mədə-bağırsaq sisteminə təsiri
Araşdırmalar göstərir ki, qara zirə yağı
Histamin ifrazını azaldır,
Selikli qişaları qoruyur,
Musin və qlutatyon səviyyəsini artırır.
Bu isə onu mədə yarası, qaz və həzm pozğunluqları kimi hallarda təsirli edir.
Dərman deyil, təbii dəstəkdir
Qara zirə yağı müalicəvi xüsusiyyətlərə malik olsa da, dərman deyil və istifadə etməzdən əvvəl mütləq həkimlə məsləhətləşmək lazımdır - xüsusilə xroniki xəstəlikləri və ya davamlı dərman istifadəsi olan şəxslər üçün.
Yaşlanma əleyhinə və autoimmun xəstəliklərdə də faydalı
Pəhrizə əlavə edilən qara zirə yağının anti-aging (yaşlanma əleyhinə) təsirləri olduğu müşahidə olunub. Eyni zamanda sedef və Behçet xəstəliyi kimi autoimmun problemlərdə də dəstəkləyici təsiri qeyd olunub.
Qara zirə yağı təbiətin bizə təqdim etdiyi güclü bir dəstək vasitəsidir. Düzgün və məsuliyyətli şəkildə istifadə edildikdə, bir çox sağlamlıq probleminə qarşı qoruyucu və tənzimləyici təsir göstərə bilər.
